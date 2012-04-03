Государственный концерн «Укроборонпром» готов передать Ираку вторую партию БТР-4 в составе 62 машин.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укроборонпрома».

«Контракт между Украиной и Ираком выполняется стабильно. На сегодня ГП «Завод Малышева» вместе с соисполнителями контракта завершают подготовку к сдаче иностранному заказчику второй партии бронетехники в количестве 62 БТР-4», - приводит пресс-служба концерна слова генерального директора ГК «Укроборонпром» Дмитрия Перегудова.

По его словам, после окончания испытаний техника уже в ближайшее время может быть отгружена стране-заказчику. Д. Перегудов также отметил, что ход выполнения иракского контракта удалось нормализовать благодаря инициативе Президента Виктора Януковича по реформированию системы украинского ОПК и созданию Концерна «Укроборонпром».

Подытоживая, гендиректор «Укроборонпрома» подчеркнул, что достигнутая предприятиями концерна интенсивность работ по изготовлению бронетехники в рамках иракского контракта соответствует показателям ведущих мировых производителей, что, по его мнению, позволяет говорить об успешном завершении Украиной иракского контракта.

Справка УНИАН. В конце 2009 года Украина и Ирак подписали контракт на поставку 420 машин БТР-4 на общую сумму 457,5 млн долл. Основной исполнитель контракта – Харьковское конструкторское бюро имени Морозова (ХКБМ), соисполнитель – Государственное предприятие «Завод имени Малышева» (г. Харьков).

Колесные БТР-4 разработаны конструкторами ХКБМ. Первая партия БТР-4 для Ирака изготовлена на производственной базе КБ имени Морозова и в количестве 26 единиц отправлена заказчику с территории завода имени Малышева 20 апреля 2011 года.