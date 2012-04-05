«Надра Украины» в 2011 году увеличила прибыль в 2,3 раза

Национальная акционерная компания «Надра Украины» завершила 2011 год с чистой прибылью 11,318 млн грн, что в 2,3 раза больше, чем в 2010 году.

Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном на сайте Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

В сообщении отмечается, что в 2011 году НАК "Надра Украины" увеличила чистый доход на 93,3% по сравнению с 2010 годом – до 286,786 млн грн, а также увеличила валовой доход (выручку) от реализации на 92,7% – до 347,792 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, 2010 год НАК «Надра Украины» завершила с чистой прибылью 5,012 млн грн, тогда как за 2009 год чистый убыток составил 34,999 млн грн.

Справка УНИАН. Национальная акционерная компания "Надра Украины" создана в соответствии с Указом Президента Украины №802 от 14 июня 2000 года "О мерах по повышению эффективности управления предприятиями в области геологии" с целью улучшения обеспечения потребностей Украины в полезных ископаемых, сохранения и наращивания потенциала геологических предприятий.

В состав компании входят 13 геологоразведочных и специализированных предприятий.