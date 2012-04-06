Жеваго будет судиться со своими оппонентами в Украине

Высший суд Великобритании отказал Ferrexpo (основной акционер Полтавского горно-обогатительного комбината) в рассмотрении иска об акциях Полтавского ГОКа в британских судах.

Сообщение об этом размещено на сайте американской телекомпании CNBC.

Как сообщил УНИАН партнер юридической фирмы Lexwell (представляет интересы ответчиков по иску Ferrexpo) Андрей Колупаев, компании-ответчики Gilson Investments Limited, Emsworth Assets Limited, Calefort Developments Limited и Trimcroft Services Limited, претендующие на 40,19% акций ПГОКа, призывают основного акционера Ferrexpo Константина Жеваго не вводить инвесторов в заблуждение.

Gilson Investments Limited, Emsworth Assets Limited, Calefort Developments Limited и Trimcroft Services Limited считают распространенную пресс-службой Ferrexpo в ряде украинских СМИ информацию о якобы «приостановке» рассмотрения дела сознательным искажением фактов и манипуляцией доверием инвесторов.

По словам А.Колупаева, данным решением Высший суд Великобритании признал неубедительными доводы Ferrexpo о необходимости рассмотрения дела в Великобритании и, по сути, отказал в разрешении спора, указав на преимущественную компетенцию украинских судов.

При этом, по информации А.Колупаева, Ferrexpo не согласилась с результатами разрешения спора и попыталась обжаловать решение британского суда, однако на данном этапе прошение об апелляции было отклонено судьей Эндрю Смитом.

А.Колупаев так же сообщил, что Gilson Investments Limited, Emsworth Assets Limited, Calefort Developments Limited и Trimcroft Services Limited полностью удовлетворены вынесенным судебным решением, согласно которому дело подлежит рассмотрению в украинских, а не британских судах. "Наши клиенты всегда придерживались позиции, что это вопрос украинской правовой системы, и поэтому мы надеемся на скорейшее разрешение спора относительно 40,19% акций Полтавского ГОКа, который весьма негативно сказывается на деятельности компании и очевидно не идет на пользу всем сторонам процесса", - подчеркнул А.Колупаев.

Справка УНИАН. Ferrexpo является сырьевой компанией со штаб-квартирой в Швейцарии и активами в Украине. Основной деятельностью компании является производство и экспорт железорудных окатышей, используемых в производстве стали. Текущий объем производства - около 10 миллионов тонн в год. Основными потребителями продукции являются компании из Австрии, Сербии, Словакии, Чехии, Германии и других европейских стран, а также Китая, Индии, Японии и других стран АТР (Азиатско-Тихоокеанского региона).

Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи.

В прошлом году компания привлекла у группы западных банков на развитие своих проектов пятилетний кредит в размере 420 млн долл., а также разместила на рынке пятилетние евробонды на 500 млн долл.

Привлекаемые средства Ferrexpo направила на программу своей модернизации, в частности, на обустройство нового месторождения Еристовское, добыча руды на котором должна начаться в 2013 году.

В течение ближайших полутора-двух лет компания планирует увеличить свои мощности по производству окатышей в годовом объеме до 12 миллионов тонн.