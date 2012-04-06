Цены производителей промпродукции выросли на 1,1%

В Украине рост цен производителей промышленной продукции в марте по сравнению с февралем 2012 года составил 1,1%, с декабрем 2011 года - 1,1%.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По сравнению с мартом 2011 года цены производителей промпродукции выросли на 6,5%.

«Цены на продукцию добывающей промышленности в марте повысились на 2,5%. В добыче топливно-энергетических полезных ископаемых рост цен составил 4,6%, в т.ч. в добыче, обогащении и агломерации каменного угля продукция подорожала на 5,0%, на предприятиях по добыче нефти - на 8,3%. В добыче полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических, цены выросли на 0,4%», - говорится в сообщении.

По данным Госстата, продукция предприятий перерабатывающей промышленности подорожала на 0,9%. Наибольший рост цен (на 2,6-0,7%) наблюдался в химическом производстве, производстве другой неметаллической минеральной продукции, кокса, продуктов нефтепереработки, металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий.

В производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий цены выросли на 0,8%, в т.ч. в производстве табачных изделий - на 8,3%, переработке и консервировании овощей и фруктов - на 1,9%, производстве крупяных и мучных изделий и рыбных продуктов - на 1,4%, мясных продуктов - на 0,9%, напитков, масла и животных жиров - на 0,8%. При этом, произошло удешевление продукции в производстве молочных продуктов и сахара - на 1,6% и 1,5% соответственно.

В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды зафиксировано повышение тарифов на 1,1%, при этом тарифы на электроэнергию повысились на 1,2%, теплоэнергию - на 0,2%.

Как сообщал УНИАН, цены производителей промпродукции по сравнению с предыдущими месяцами в январе т.г. снизились на 0,8%, в феврале - выросли на 0,8%.