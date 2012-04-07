России нужны модернизированные «Кукурузники»

Москва. Россия заинтересована в возобновлении производства региональных модернизированных самолетов на базе Ан-2 «Кукурузник»

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня на пресс-конференции в Москве сказал глава Житомирской областной государственной администрации Сергей Рыжук по итогам поездки по регионам Сибири.

«Там бездорожье не потому, что дороги не строят, а потому, что там вечная мерзлота и поэтому надо самолет. Мы договорились реанимировать и начать производство современных модернизированных «Кукурузников», - сказал С.Рыжук.

По его словам, соответствующие договоренности были достигнуты межу представителями «Мотор Сич» и тюменским авиазоводом №26.

Она также сообщил, что в делегации были представители «Мотор Сич», которые договорились создать СП для ремонта двигателей самолетов и вертолетов.

С.Рыжук сообщил, что общий пакет предложений Украины российским партнерам, сделанный в ходе поездки, составляет около 3 млрд долл в разных областях.

«Это не большие проекты, средние и крупные от 5 млн до 200 млн долл. В целом это почти 130 совместных проектов в разных областях», - сказал губернатор.

Он подчеркнул, что это очень взаимовыгодные проекты, которые дадут импульс для развития регионов Украины и РФ.

Как сообщал УНИАН, 3-7 апреля руководители Волынской, Винницкой, Житомирской и Ивано-Франковской областей находились в Сибири для налаживания связей со своими российскими коллегами в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе и Ямало-Ненецком автономном округе.

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