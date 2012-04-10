«Богдан» в первом квартале увеличил производство легковых авто на 23,5%

Корпорация «Богдан», один из крупнейших субъектов украинского рынка автотранспортных средств, в январе-марте т.г. увеличила производство легковых автомобилей на 23,5% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года – до 4,515 тыс. штук.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе корпорации «Богдан».

В сообщении отмечается, что в январе-марте т.г. корпорация «Богдан» увеличила производство коммерческих автомобилей (грузовые Hyundai HD и легкие коммерческие «Богдан 2310») на 42,7% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года – до 214 штук, а также произвела 107 автобусов (в первом квартале 2011 года компания выпустила только 5 автобусов).

Как сообщал УНИАН, в 2011 году корпорация «Богдан» увеличила производство легковых автомобилей на 5,5% по сравнению с 2010 годом – до 20,240 тыс. штук, при этом сократила производство грузовых автомобилей на 46,5% по сравнению с 2010 годом – до 649 штук, а также произвела 144 автобуса.

Справка УНИАН. Корпорация «Богдан» создана в феврале 2005 года с целью реализации масштабных инвестпроектов, направленных на создание в Украине мощностей по производству транспортных средств всех типов.

В июне 2008 года корпорация ввела в эксплуатацию завод по выпуску легковых автомобилей мощностью 120 тыс. авто в год, инвестировав в этот проект более 330 млн. долл.

В настоящее время корпорация выпускает легковые авто Lada и Hyundai, а также легковые авто под собственным брендом с использованием комплектующих ОАО «АвтоВАЗ» (Тольятти, РФ) и других мировых производителей.

Под брендом Bogdan по лицензии «АвтоВАЗа» выпускаются автомобили Bogdan 2110, Bogdan 2111, которые, также как и Bogdan 2310 pick-up, экспортируются в несколько стран СНГ, в том числе в Россию.