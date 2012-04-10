Финансирование развития минерально-сырьевой базы могут увеличить в 4,4 раза

Кабинет министров Украины предлагает увеличить финансирование развития минерально-сырьевой базы в 2012 году в 4,4 раза, или на 0,775 млрд грн, - до 1 млрд грн.

Об этом сказано в разработанном правительством законопроекте №10317, зарегистрированном в Верховной Раде 9 апреля.

Ранее на эти цели в госбюджете-2012 было предусмотрено 0,225 млрд грн.

Кабинет министров Украины также прогнозирует, что в 2012 году в государственный бюджет поступит 6 млрд грн в качестве премий за подписание соглашений о разделе продукции (СРП).

Напомним, в феврале Украина объявила конкурсы на заключение СРП по Юзовской (Донецкая и Харьковская области) и Олесской (Львовская область) площадям с запасами сланцевого газа. До конца 2012 года планируется также подготовить и провести конкурсы на заключение СРП по Слобожанскому (Харьковская область), Скифскому и Фороскому (оба - глубоководный шельф Черного моря) нефтегазоносным участкам.