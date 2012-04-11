Украина и Румыния договорились возобновить переговоры о достройке КГОКОР

Украина и Румыния договорились возобновить в первой половине июня переговоры по урегулированию вопросов достройки Криворожского горно-обогатительного комбината окисленных руд (КГОКОР).

Как сообщил УНИАН первый заместитель министра инфраструктуры Константин Ефименко, такое решение было принято по итогам первого заседания украино-румынской комиссии по вопросам экономического, промышленного, научного и технического сотрудничества.

«Этот вопрос достаточно давно есть между нашими сторонами. Наше понимание, что неработающий комбинат не может принести пользу ни одной из сторон. Достигнута договоренность что в июне состояться двухсторонние встречи специалистов по данному вопросу», - сказал он.

По словам К. Ефименко, «в 2012 году по этому вопросу ожидается достаточно большое количество контактов на высоком уровне, и я уверен, что мы придем к решению данного вопроса».

Справка УНИАН. К. Ефименко возглавляет украинскую часть украинско-румынской комиссии. Заседание комиссии состоялось 11 апреля после семилетнего перерыва в работе.

По итогам комиссии созданы три рабочих группы - в сфере транспорта, в сфере туризма и в сфере геопространственной инфраструктуры.

Товарооборот между Украиной и Румынией 2011 году составил 2,77 млрд долларов.

Строительство КГОКОРа началось в 1985 году при долевом участии Украины, Румынии, Словакии. Строительная готовность комбината составляет 66%. Для завершения строительства и введения в эксплуатацию первой очереди комбината необходимо около 200 млн. долл. Мощность предприятия – 10 млн тонн окатышей, первого пускового комплекса – 6,6 млн тонн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Янукович отменил запрет на приватизацию ОПЗ и КГОКОРа