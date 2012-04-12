Россия намерена построить для своих нужд около 70 самолетов Ан-124 «Руслан»

Москва. Россия намерена построить для своих нужд около 70 украинско-российских самолетов Ан-124 «Руслан».

Об этом написал на своей страничке в Facebook вице-премьер России по вопросам ВПК Дмитрий Рогозин, отвечая на вопрос собственного корреспондента УНИАН в РФ.

«Ан-124 построим около 20 машин для нужд Минобороны, а для частных российских компаний - около 50», - отметил Д.Рогозин.

По его словам, «линейка АНов (70, 140, 148) тоже будет востребована десятками заказов каждый».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства РФ, вчера под председательством Д.Рогозина на заседании Военно-промышленной комиссии при Правительстве Российской Федерации рассмотрены вопросы создания авиационных комплексов военно-транспортной авиации.

«При рассмотрении вопроса повестки заседания о создании авиационных комплексов военно-транспортной авиации была дана оценка выполнению мероприятий, предусмотренных Государственной программой вооружения по разработке новых и модернизации существующих, а также по закупкам серийно выпускаемых военно-транспортных самолетов», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в принятом Военно-промышленной комиссией решении намечен комплекс согласованных мер по обновлению парка самолётов всех классов грузоподъёмности военно-транспортной авиации, дальнейшему развитию предприятий авиационной промышленности.

Как сообщал УНИАН, 20 декабря вице-премьер Российской Федерации Сергей ИВАНОВ российской газете «Известия» сообщил, что возобновление производства транспортных самолетов Ан-124 «Руслан» произойдет не скоро и заказчикам придется ждать еще не один год.

29 апреля 2011 г. посол Украины в России Владимир ЕЛЬЧЕНКО по итогам рабочей поездки в Ульяновск (РФ) заявил, что пакет заказов на самолет Ан-124 «Руслан» составляет 56 единиц.

16 августа т.г. в ходе авиасалона "МАКС-2011" заместитель генерального конструктора ГП «Антонов» Олег Богданов заявил, что руководство «Объединенной авиастроительной корпорации» России тормозит развитие совместных проектов в области авиации – выпуск пассажирского самолета Ан-148 и транспортных Ан-124 и Ан-70.

В частности, он подчеркнул, что технологические возможности позволяют восстановить производство Ан-124 и наладить производство Ан-70 в Ульяновске уже в 2014 году, однако руководство российской «ОАК» настаивает на переносе старта производства на 2016 год.

Также 16 августа президент «ОАК» России Михаил ПОГОСЯН сообщил, что Министерство обороны России намерено закупить 10 самолетов Ан-124 «Руслан».

«На сегодняшний день обсуждается программа глубокой модернизации самолетов Ан-124 и государственной программой вооружений (РФ) предусмотрена закупка 10 самолетов Ан-124», - сказал М.Погосян.

Справка УНИАН. ГП «Антонов» является правопреемником всех прав и обязанностей ГП «Киевский авиационный завод «Авиант» и на сегодня состоит из главного предприятия и двух филиалов (филиал «Серийный завод «Антонов» и филиал «Антонов-Агро»).

Российско-украинский транспортный самолет "Руслан" – самый большой серийный транспортный самолет в мире. Самолеты строили в Ульяновске и Киеве. В 2004 году производство было приостановлено.