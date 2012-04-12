Беларусь ратифицировала Соглашение об условиях поставок в Украину шин для легковых авто

Минск . Белорусский парламент принял сегодня законопроект «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Кабинетом Министров Украины об условиях поставок в Украину шин пневматических резиновых новых для легковых автомобилей», передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь.

Как сообщил заместитель председателя белорусского государственного концерна по нефти и химии Владимир Волков, ратифицированное Соглашение было подписано 30 сентября 2010 года в целях прекращения антидемпингового расследования, начатого в Украине в отношении белорусских легковых шин.

«Ратификация данного Соглашения послужит укреплению доверия и партнерства между государствами, а также положительно отразится на развитии добрососедских экономических связей с Украиной», - отметил В. Волков.

Он подчеркнул, что в соответствии с условиями Соглашения Беларусь берет на себя добровольные обязательства по количественному ограничению экспорта в Украину шин, производящихся в Беларуси.

«Соглашение содержит положения, предусматривающие лицензирование экспорта белорусских легковых шин в Украину и направление украинской стороне информации о выданных лицензиях, а также о фактических объемах поставок», - уточнил В. Волков.

Кроме этого, в случае изменения конъюнктуры украинского рынка Соглашением предусмотрена возможность изменения ежегодной квоты поставок шин в Украину по инициативе любой из сторон, а также закреплены гарантии неприменения со стороны Украины мер торговой защиты при условии надлежащего соблюдения Беларусью условий Соглашения.

Справка УНИАН. Проект Закона РБ «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Кабинетом Министров Украины об условиях поставок в Украину шин пневматических резиновых новых для легковых автомобилей» был внесен в Палату Представителей Национального собрания РБ Советом Министров Беларуси 6 февраля 2012 года.