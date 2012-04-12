«Запорожсталь» в 1-м квартале сократила производство проката на 4,5%

ПАО «Запорожсталь» в 1-м квартале 2012 года сократило относительно 1-го квартала 2011 года производство проката на 4,5%, или на 35 тыс. тонн, - до 745 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в объединении металлургических заводов «Металлургпром».

По данным "Металлургпрома", за январь-март т.г. комбинат выплавил 791 тыс. тонн чугуна, что на 64 тыс. тонн, или на 8,8%, больше по сравнению с результатами за аналогичный период прошлого года.

За отчетный период «Запорожсталь» произвела 902 тыс. тонн стали, что на 36 тыс. тонн, или на 3,8%, меньше показателя за 1-й квартал 2011 г.

К 1 апреля 2012 г. меткомбинат также произвел 1,324 млн тонн агломерата, что на 1 тыс. тонн меньше, чем за три месяца 2011 г.

Справка УНИАН. ПАО «Запорожсталь» работает на рынках чугуна, слябов, штаб горячекатаных рядовых и конструкционных, проката листового холоднокатаного рядового, конструкционного и др. Занимает монопольное положение на рынках серебрянки, холоднокатаных листов, тонколистового проката, жести черной, жести белой, ленты стальной холоднокатаной, гнутых профилей стальных и замкнутых холодногнутых профилей.

В июле 2011 г. совладельцем комбината «Запорожсталь» стала Группа "Метинвест" (более 50% акций предприятия).

«Запорожсталь» в 2011 году увеличила относительно 2010 года производство проката на 11%, или на 316 тыс. тонн, - до 3,171 млн тонн.