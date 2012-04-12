Промпроизводство еврозоны в феврале выросло на 0,5%

Брюссель. В феврале 2012 года промышленное производство в странах зоны евро выросло на 0,5% по сравнению с январем, во всех странах-членах ЕС (ЕС-27) - выросло на 0,2%.

Об этом УНИАН сообщили в Евростате.

По сравнению с февралем 2011 года, в феврале 2012 года промышленное производство снизилось на 1,8% в обеих зонах.

В феврале 2012 года против января 2012 года производство в энергетическом секторе выросло на 7,7% в зоне евро и на 6,6% - в ЕС-27.

Производство в сфере полуфабрикатов снизилось на 1,4% в зоне евро и на 1,5% в ЕС-27, товаров недлительного пользования - сократилось на 1,6% в зоне евро и на 2,0% в ЕС-27. Производство товаров длительного пользования снизилось на 2,0% в еврозоне и на 2,4% в ЕС-27. Производство в сфере капитальных товаров выросло на 0,7% в еврозоне и на 0,1% в ЕС-27.

В феврале, по имеющимся данным, наибольший рост промышленного производства по сравнению с январем зарегистрирован в Нидерландах (13,0%), Словакии (2,8%) и Финляндии (2,1%).

Наибольшее снижение - в Мальте (-4,6%), Швеции (-3,6%) и Ирландии (-3,2%). В феврале 2012 года по сравнению с февралем 2011 года производство в энергетическом секторе выросло на 3,6% в еврозоне и на 1,4% в ЕС-27.

Производство в сфере полуфабрикатов снизилось на 4,5% в зоне евро и на 4,0% в ЕС-27. Производство в сфере товаров недлительного пользования уменьшилось на 5,3% в зоне евро и на 4,4% в ЕС-27, производство в сфере товаров длительного пользования снизилось на 6,4% в еврозоне и на 5,2% в ЕС-27. Производство в сфере капитальных товаров выросло на 0,8% в еврозоне и на 0,7% в ЕС-27.

В феврале 2012 года, по имеющимся данным, промышленное производство больше всего выросло по сравнению с февралем-2011 в Словакии (8,4%), Латвии (7,3%) и Нидерландах (6,7%)

Наибольшее снижение – в Люксембурге (-14,4%), Мальте (-11,4%) и Греции (-8,5%).

В январе 2012 года, по уточненным данным, промышленное производство не изменилось в обеих зонах по сравнению с декабрем 2011 года.

Справка УНИАН. В настоящее время в зону евро входят 17 стран: Бельгия, Германия, Греция, Испания, Франция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Австрия, Португалия, Финляндия, Словения, Мальта, Кипр, Словакия и Эстония.