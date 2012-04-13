Производство легковых авто в Украине в І квартале сократилось на 18,6%

Производство легковых автомобилей в Украине в январе-марте, по оперативным данным, сократилось на 18,6%, по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, до 17,594 тыс. штук.

Об этом УНИАН сообщили в Ассоциации автопроизводителей Украины «УкрАвтоПром».

По данным Ассоциации, производство автобусов в Украине в январе-марте увеличилось на 5,9%, по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, до 572 штук.

Также в сообщении сказано, что производство грузовых автомобилей в Украине в январе-марте увеличилось на 51,4%, по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, до 998 штук.

Как сообщал УНИАН, в 2011 году производство легковых автомобилей в Украине увеличилось на 29,5%, по сравнению с 2010 годом, до 97,5 тыс. штук. Производство автобусов увеличилось на 40,4% – до 3744 штук, а грузовых автомобилей сократилось на 36,4% – до 3087 штук.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями легковых автомобилей и автобусов в Украине являются Корпорация «УкрАВТО» («ЗАЗ»), Корпорация «Богдан», «Еврокар», Корпорация «АИС» («КрАСЗ»), Корпорация «Эталон» («Черниговский автозавод» и «Бориспольский автозавод») и др.