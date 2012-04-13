Кения заинтересовалась украинским высокотехнологичным оборудованием и минудобрениями
17:48, 13 апреля 2012Промышленность
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Кения рассматривает возможность поставок из Украины высокотехнологичного оборудования и минеральных удобрений.
Как сообщили УНИАН в посольстве Украины в Республике Кения, об этом шла речь во время встречи Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Кения Владимира Бутяги с министром торговли Кении Мозесом Ветангулой.
В ходе встречи был обсужден широкий круг торгово-экономических вопросов.
Во время переговоров Мозес Ветангула выразил желание осуществить визит в Украину с целью обсуждения конкретного круга вопросов взаимодействия в торгово-экономическом направлении и в инвестиционной сфере.
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