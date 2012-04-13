Кения заинтересовалась украинским высокотехнологичным оборудованием и минудобрениями

Кения рассматривает возможность поставок из Украины высокотехнологичного оборудования и минеральных удобрений.

Как сообщили УНИАН в посольстве Украины в Республике Кения, об этом шла речь во время встречи Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Кения Владимира Бутяги с министром торговли Кении Мозесом Ветангулой.

В ходе встречи был обсужден широкий круг торгово-экономических вопросов.

Во время переговоров Мозес Ветангула выразил желание осуществить визит в Украину с целью обсуждения конкретного круга вопросов взаимодействия в торгово-экономическом направлении и в инвестиционной сфере.