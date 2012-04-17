В Европе продажи автомобилей упали до 14-летнего минимума

Продажи автомобилей в Европе в марте текущего года упали до самого низкого уровня за 14 лет.

Продажи в Евросоюзе за месяц упали на 6,6% по сравнению с годом ранее до 1,5 млн автомобилей –самого низкого уровня с марта 1998 года, сообщает Европейская ассоциация автопроизводителей. Продажи за первый квартал снизились на 7,3% - до 3,43 млн автомобилей.

Peugeot, Toyota и BMW прогнозируют сокращение автомобильного рынка на 5% в регионе в этом году, в то время как правительства ЕС борются с кризисом.

Продажи автомобилей во Франции, на втором по объемам рынке в Европе, упали на 23%, Италии – на 27%.

Европейские продажи Fiat упали на 26% - до 81,4 тысяч автомобилей, в том числе из-за забастовки водителей грузовиков в стране.

Продажи Peugeot в регионе упали на 19%, Renault отчиталась о 20% падении продаж, передает Bloomberg.