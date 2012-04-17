Чистая прибыль "Метинвеста" за 2011 год увеличилась более чем в 4 раза

Чистая прибыль горно-металлургической группы компаний «Метинвест» по итогам 2011 года составила 1,854 млрд долл., что более чем в 4 раза больше, чем по итогам 2010 года (437 млн долл.).

Об этом сообщается в финансовом отчете «Метинвеста», опубликованном на сайте компании.

Согласно отчету, выручка «Метинвеста» составила по итогам 2011 года 14,189 млрд долл., что на 51% больше, чем по итогам 2010 года. В общем объеме продаж компании 72,7% приходилось на сегмент стали (в 2010 году - 61%), а продажи в сегменте железной руды составили 19,8% против 26,7% в 2010 году, на продажи кокса и угля пришлось 7% (12,3% в 2010 году). EBITDA «Метинвеста» за 2011 год выросла на 39,7%, составив 3,565 млрд долл.

Справка УНИАН. «Метинвест» - международная вертикально-интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Производственные мощности предприятий «Метинвеста» позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии.

Основными акционерами Группы «Метинвест» являются Группа СКМ (71,25%) и группа компаний СМАРТ (23,75%).

ООО «Метинвест Холдинг» - управляющая компания Группы «Метинвест».