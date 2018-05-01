Украинские металлурги хотят «домой», но их никто не ждет

2011 год продемонстрировал 34% рост потребления металла в Украине. Этот показатель принято увязывать с реализацией инфраструктурных проектов в рамках подготовки к Евро-2012. Значит, после проведения чемпионата внутренний рынок снова начнет ужиматься. На фоне неутешительных для украинских металлургов тенденций на внешних рынках такое развитие ситуации создаст для отрасли серьезные проблемы со сбытом продукции. Не секрет, что вертикально интегрированные меткомпании сейчас зарабатывают не столько на продаже стали, сколько на поставках украинской железной руды. Таким образом, стимуляция спроса на металлопрокат внутри страны выглядит едва ли не как единственный инструмент, который позволит сохранить загрузку производственных мощностей украинских метпредприятий на нынешнем уровне.

Евро-2012 — благодаря или вопреки

Горно-металлургический комплекс стал первой отраслью украинской экономики, принявшей на себя удар кризиса в 2008 году. Падение внешних рынков привело к тому, что сокращение производства на метпредприятиях страны составляло в 2009 году до 50% и более. Причина такого глубокого спада в ГМК объясняется тем, что отрасль всегда была ориентирована на экспорт, поставляя за пределы страны до 80% своей продукции. За последние два года металлургия начала восстанавливаться, но докризисные показатели по-прежнему остаются недосягаемой мечтой. Если в 2007 году в Украине было выплавлено 43,7 млн тонн стали, то в 2011 - только 35,3 млн тонн, то есть, падение составляет более 8 млн тонн. При этом рост производства в 2011 году (на 5,6%, или на 1,9 млн. тонн в сравнении с 2010 годом) был обеспечен исключительно за счет увеличения потребления на внутреннем рынке, в частности, благодаря строительным проектам под Евро-2012.

Но главный специалист госпредприятия «Укрпромвнешэкспертизы» Олег Гнитецкий убежден, что роль данных проектов для украинского рынка стали очень преувеличена. «В 2011 году украинский рынок потребил 9,4 млн тонн стали против 7 млн тонн в 2010 году. Но мы считаем, что 2,4 млн. тонн - восстановительный прирост, потому что до кризиса у нас на максимуме внутреннее потребление было на уровне 10 млн. тонн. Основными потребителями металлопроката являлись предприятия трубной промышленности, строительная отрасль, машиностроение, в котором заметную роль играло вагоностроение. Но с началом кризиса потребление в этих отраслях сократилось практически в два раза - до 5 млн. тонн стали в 2009 году. Таким образом, можно говорить, что в 2011 году Украина просто приблизилась к докризисным показателям. Но если кто-то утверждает, что рост внутреннего потребления был обеспечен за счет инфраструктурных проектов в рамках подготовки к Евро-2012, то это далеко не так. Что мы построили к Евро-2012? Пару стадионов, несколько дорожных развязок и все. В строительной сфере все ограничилось переоборудованием студенческих общежитий под хостинги. Так что я не считаю, что подготовка к Евро-2012 как-то заметно отразилась на металлургической отрасли», - подчеркнул Гнитецкий.

По его словам, основной прирост потребления на внутреннем рынке металла в прошлом году обеспечила трубная промышленность (прирост 1 млн. тонн), транспортное машиностроение (прирост 300 тыс. тонн), общее машиностроение (200 тыс. тонн), нарастили «аппетиты» металлобрабатывающие и метизные предприятия. «При этом строительная отрасль, хотя и увеличила в 2011 году потребление металла на 15%, но в общей структуре потребления строительные материалы и металлоконструкции занимают всего 7% (около 650 тыс. тонн).

Поэтому говорить о том, что завершение подготовки к Евро-2012 приведет к существенному снижению потребления стали на внутриукраинском рынке, было бы явным преувеличением. Можно надеяться, что в текущем году рост внутреннего рынка будет в пределах 9-10%, но вот дальнейшие перспективы остаются неясными», - считает эксперт.

Такая оценка не может не обрадовать сталеваров – финиш футбольного чемпионата не будет означать стремительного падения продаж на внутреннем рынке металлопроката. Собственно, мы не одиноки в попытках приукрасить эффект от масштабных спортивных мероприятий. Так, российские металлурги несколько лет назад тоже возлагали большие надежды на рост продаж в связи с подготовкой к олимпиаде в Сочи. Но очень быстро стало ясно, что металлоемкость даже самых крупных олимпийских проектов столь незначительна в сравнение с масштабами российского стального рынка, что погоды на нем не сделает.

Замкнутый круг

Если Евро-2012 фактически прошло мимо металлургов, то ситуация в тех отраслях украинской экономики, на которых они действительно зарабатывали, не внушает оптимизма.

Гнитецкий считает одной из основных проблем внутреннего рынка стали тот факт, что основные ее потребители, так же как и металлурги, ориентированы на экспорт. «Сейчас эти металлоемкие отрасли снижают объемы закупок металла. В частности, сокращает потребление транспортное машиностроение, которое стремительно теряет российский рынок. При этом приходится признать, что расти по экспорту нам больше некуда. Был небольшой прирост в 2011 году по экспорту металлопроката в ЕС, но нынешние проблемы еврозоны не позволяют нам говорить об увеличении поставок в этот регион. В прошлом году наши экспортеры достигли потолка роста и на Ближнем Востоке. Мы ожидаем, что экспорт в этом году будет на уровне прошлого года», - отмечает эксперт.

Вот такие дела… С одной стороны, экспорту расти некуда, с другой - даже оставаясь внутри страны, украинская сталь в итоге все равно попадала на внешние рынки, но уже в виде готовой продукции, тех же вагонов или труб. Выходит, что и тут мы зависим от изменчивой мировой конъюнктуры.

Внутренний рынок как последняя надежда

Чтобы сохранить рабочие места на металлургических предприятиях, остается только одно - создавать условия, дабы трубы, рельсы, вагоны и металлоконструкции нашли своего покупателя в Украине.

Говоря о перспективах внутреннего рынка, Гнитецкий справедливо отметил, что в его основе лежит платежеспособность покупателей. «Будет приход инвестиций в такие отрасли, как машиностроение или жилищно-коммунальное хозяйство, будет и рост внутреннего рынка стали. В принципе, металл Украине нужен в огромных количествах, давно пора начинать обновление металлофонда, который изношен более чем на 70%. Трубы рвет, все валится, в аварийном состоянии многие коммуникации, мосты и так далее, их замена даст возможность загрузить не только металлургов и машиностроителей, но строителей. Понятно, что основная проблема заключается в наличии денег на реализацию металлоемких проектов», - констатировал эксперт.

Но, как хорошо известно, на фоне острого дефицита госбюджета инвестпривлекательность Украины стремительно падает. Ситуация усугубляется парламентскими выборами, которым у нас традиционно предшествует оголтелый популизм властей, безудержный рост всевозможных социальных выплат и вброс бюджетных средств в откровенно убыточные проекты. Все это делается вместо того, чтобы работать над повышением привлекательности для инвесторов таких секторов, как ЖКХ, железнодорожный транспорт, машиностроение. После выборов, скорее всего, можно ожидать реализации непопулярных мер - повышения коммунальных тарифов, что в свою очередь позволит начать обновление инфраструктуры ЖКХ и модернизацию энергетического сектора. Но все это станет возможным, в лучшем случае, во второй половине 2013 года, а ведь к этому времени ситуация в металлургии усугубится - падение продаж неотвратимо спровоцирует сокращение рабочих мест. В этой связи очень показательным выглядит недавнее интервью генерального директора Мариупольского металлургического комбината им. Ильича Владимира Бойко газете «Ильичевец». По его словам, уже сегодня просматривается снижение объемов заказов на продукцию предприятия летом этого года. Бойко убежден, что ключевым вопросом для украинской экономики является рост внутреннего потребления той продукции, которая выпускается отечественными предприятиями. «В мире сегодня избыток мощностей по производству стали на 500 миллионов тонн в год. Эту продукцию надо ведь куда-то девать, найти для нее покупателя. Медленно, но все больше и больше у руководства страны происходит понимание необходимости принятия управленческих решений. Нужно принимать стратегические решения для того, чтобы потребление металла внутри страны выросло», - сказал Бойко.

Вот, собственно, и ответ на вопрос, кто сможет поднять внутриукраинский рынок стали. Но очень слабо верится, что нынешняя власть начнет действовать в этом направлении. А ведь если металлурги только говорят о грядущих трудностях, то в такой подотросли ГМК как ферросплавная промышленность проблемы обострились еще в прошлом году. К примеру, на Запорожском ферросплавном заводе в связи с сокращением производства были уволены более тысячи сотрудников. И это еще не предел. Доживут ли такие предприятия до того момента, когда правительство соизволит обратить внимание на их проблемы, не известно.

Антон Лосев (УНИАН)