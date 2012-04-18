Крымский содовый завод возобновит производство соды в сентябре

ПАО «Крымский содовый завод» в сентябре 2012 года завершит строительство цеха пищевой соды, что позволит предприятию выпускать 20 тыс. тонн пищевой соды в год.

Об этом УНИАН сообщили в департамент внешних связей и коммуникаций Group DF.

«По нашим планам, уже в сентябре мы запустим цех, получим первую продукцию, а в октябре-ноябре выйдем на требуемую производительность», – сказал председатель правления ПАО «Крымский содовый завод» Владислав Шмельков.

Согласно сообщению, строительство цеха производства пищевой соды на ПАО «Крымский содовый завод» началась в июне 2011 года. Совокупный объем инвестиции в проект составит около 40,7 млн грн, а прогнозируемый срок возврата инвестиций – 2 года и 11 месяцев. По словам В.Шмелькова, производство пищевой соды – очень привлекательная ниша для инвестиций. Украина потребляет около 10 тысяч тонн пищевой соды в год, емкость рынка Украины оценивается в 30 млн грн в год.

Суммарную мощность производства пищевой соды в мире составляет около 870 тыс. т/год. Таким образом, после запуска производства пищевой соды ПАО «Крымский содовый завод» доля Украины может составить около 2,2% мирового рынка этой продукции.

«Нужно использовать возможности, которые есть. Тогда мы усилим и бизнес, и Украину. Создание нового производства выведет Украину в число серьезных мировых игроков», – сказал глава Совета директоров Группы компаний Group DF Дмитрий Фирташ.

Пищевая сода, которую будет производить ПАО «Крымский содовый завод», будет выпускаться в пачках по 0,5 кг и мешках по 25 кг.

После запуска нового производства Украина восстановит собственное производство пищевой соды, и в ближайшие годы существенно снизит объемы импорта этой продукции. ПАО «Крымский содовый завод» станет единственным в Украине предприятием, производящим эту продукцию. С 2009 года украинская промышленность не производит пищевую соду, поскольку единственный в Украине цех по ее производству ОАО «Лисичанская сода» был остановлен из-за финансовых проблем предприятия. В связи с прекращением производства пищевой соды в 2009-2012 годы эта продукция активно импортировалась на украинский рынок, в основном, из России и Турции.

Справка УНИАН. ПАО «Крымский содовый завод» (г. Красноперекопск, АР Крым) - ведущее предприятие по производству технической кальцинированной соды в Украине. Завод введен в действие в 1973 г. Проектная мощность – 698 тыс. тонн в год.

Завод входит в группу Ostchem Holding, которая консолидирует все химические активы Group DF.

89,99% акций предприятия принадлежат OstChem Germany GmbH (Германия), дочерней компании OstChem Holding AG. 90% акций OstChem Holding AG принадлежат Group DF.