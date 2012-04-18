В Украине спад промпроизводства в марте - 1,1%, рост в первом квартале – 0,9%

В Украине спад промышленного производства в марте 2012 года по сравнению с мартом 2011 года составил 1,1%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

По данным Госстата, в январе-марте 2012 года по сравнению с аналогичным периодом 2011 года рост промпроизводства в Украине составил 0,9%, в марте 2012 года против февраля – 9,8%.