В Украине спад промпроизводства в марте - 1,1%, рост в первом квартале – 0,9%
19:34, 18 апреля 2012Промышленность
0
В Украине спад промышленного производства в марте 2012 года по сравнению с мартом 2011 года составил 1,1%.
Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.
По данным Госстата, в январе-марте 2012 года по сравнению с аналогичным периодом 2011 года рост промпроизводства в Украине составил 0,9%, в марте 2012 года против февраля – 9,8%.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter