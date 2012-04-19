В Украине спад промпроизводства в марте - 1,1%, в январе-марте – рост 0,9%. Дополненная

В Украине спад промышленного производства в марте 2012 года по сравнению с мартом 2011 года составил 1,1%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

По данным Госстата, в январе-марте 2012 года по сравнению с аналогичным периодом 2011 года рост промпроизводства в Украине составил 0,9%, в марте 2012 года против февраля – 9,8%.

Согласно сообщению, рост объемов промпроизводства в марте 2012 г. к марту 2011 г. по отраслям составил: в добывающей промышленности – 3,6% (в марте 2012 г. к февралю 2012 г. – рост 14,8%), в том числе в добыче полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических, – рост 2,1% (к февралю – рост 16,9%), в добыче топливно-энергетических полезных ископаемых – рост 4,6% (к февралю – рост 13,4%).

В обрабатывающей промышленности спад объемов производства в марте 2012 г. к марту 2011 г. составил 2,7% (к февралю т.г. – рост 13,6%), в том числе в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий – рост 2,4% (к февралю – рост 21,9%).

В легкой промышленности в марте 2012 г. к марту 2011 г. зафиксирован спад объемов производства на уровне 12,3% (к февралю т.г. – рост 6,7%), в том числе в текстильной промышленности и производстве одежды, меха и изделий из него – спад 11% (к февралю – рост 5,4%), в производстве кожи, изделий из нее – спад 17,2% (к февралю – рост 12,4%).

В обработке древесины и производстве изделий из нее, кроме мебели, спад производства в марте 2012 г. к марту 2011 г. составил 11,1% (к февралю – рост 15,2%), в целлюлозно-бумажной промышленности, издательском деле – спад 5,6% (к февралю – рост 11,2%), в производстве кокса и продуктов нефтепереработки – спад 20,7% (к февралю – спад 4,6%).

В химической и нефтехимической промышленности в марте 2012 года зафиксирован рост объемов производства на 9% (к февралю т.г. – рост 11,2%), в том числе в химическом производстве – рост 11,1% (к февралю – рост 9,2%), в производстве резиновых и пластмассовых изделий – спад 0,5% (к февралю – рост 22,5%), в производстве других неметаллических минеральных изделий (стройматериалов, стеклоизделий) – спад 6,1% (к февралю – рост 40,6%).

В металлургии и производстве готовых металлических изделий в марте 2012 г. к марту 2011 г. спад производства составил 1,6% (к февралю – рост 15%), в машиностроении — спад 5,6% (к февралю – рост 7,8%), в частности, в производстве машин и оборудования – спад 8% (к февралю – рост 13,8%), в производстве электрического, электронного и оптического оборудования – спад 8,4% (к февралю – спад 8,5%), в производстве транспортного оборудования – спад 2,7% (к февралю – рост 13%). В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды зафиксирован рост на уровне 0,1% (к февралю – спад 10%).

Справка УНИАН. В Украине спад промышленного производства в декабре 2011 года по сравнению с декабрем 2010 года составил 0,5%, в январе-декабре 2011 года к аналогичному периоду 2010 года – 7,3%.