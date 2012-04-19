Прокуратура не установила фактов продажи оружия заводом «Радиоприбор»

Прокуратура не выявила фактов реализации оружия запорожским государственным предприятием «Радиоприбор», на котором обнаружили партию пистолетов «Хортица», незаконно изготавливавшихся на данном предприятии с 1995 года.

Как говорится в переданном агентству УНИАН официальном заявлении прокуратуры Запорожской области, «в ходе доследственной проверки, проведенной отделением специальной милиции ГУМВД Украины в области, на ГП «Радиоприбор» установлен факт хранения 81 единицы пистолетов марки «Хортица». Установлено, что опытный образец пистолета на предприятии был изготовлен в 1995 году. В дальнейшем, в период с 1998-го по 2007 год всего изготовлена 81 единица таких пистолетов, которые с этого времени хранились на ГП «Радиоприбор». В ходе доследственной проверки фактов незаконного использования, реализации или распоряжения в любой другой способ этими пистолетами не установлено».

В заявлении прокуратуры также утверждается, что согласно выводам Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра при ГУ МВД Украины в Запорожской области, где проводилась экспертиза обнаруженного милицией на госпредприятии оружия, «изъятые пистолеты «Хортица» относятся к огнестрельному оружию».

Расследование уголовного дела, возбужденного милицией в связи с обнаружением на ГП «Радиоприбор» партии оружия, взято на контроль прокуратурой области.

«В ходе досудебного следствия будут исследоваться все обстоятельства, связанные с изготовлением, использованием и хранением пистолетов «Хортица» на ГП «Радиоприбор», а также установлено лицо, виновное в совершении данного преступления», - заверили в прокуратуре.

Как сообщал УНИАН, 55 пистолетов «Хортица» калибра 9 мм, 26 пистолетов «Хортица» калибра 5,6 мм и 52 магазина к ним были обнаружены на территории предприятия сотрудниками спецмилиции ГУ МВД Украины в Запорожской области 12 апреля.

Следователем отделения специальной милиции ГУМВД в Запорожской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (ношение, хранение, изготовление, ремонт, передача или сбыт огнестрельного оружия), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

*** Пистолеты серии «Хортица» были созданы в Украине в первой половине 90-х годов конструктором М.Королёвым. Имеются три основные модификации этого оружия.