Клюев выступает за увеличение финансирования ракетно-космической отрасли

Для развития космического потенциала Украины необходимо постепенно увеличивать государственное финансирование отечественной ракетно-космической отрасли, заявляет секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Клюев.

Как сообщили УНИАН в аппарате СНБО, по его словам, развитие этой отрасли будет способствовать технологическому развитию всей отечественной экономики.

«Сохранение статуса космического государства - не то, на чем можно экономить. Уровень развития современных космических технологий - фактор, который частично влияет на стратегическое место государства в мире. К сожалению, мы сегодня имеем значительную диспропорцию между уровнем нашего ракетно-космического потенциала и его влиянием на решение текущих общегосударственных задач», - сказал А.Клюев.

Он заявил, что Украина обязана значительно расширить степень использования космических технологий как в частном секторе экономики, так и в сферах государственного и муниципального управления.

По словам секретаря СНБО, Украина обязана более широко использовать собственный потенциал и возможности технологий дистанционного зондирования Земли для решения различных задач во многих отраслях, в том числе в сфере безопасности.

В качестве примера эффективного использования спутникового мониторинга он привел успешное отслеживание природных и техногенных чрезвычайных ситуаций, мониторинг состояния заповедников, борьбу с незаконной вырубкой лесов, выявление незаконных хранилищ промышленных и бытовых отходов. Эти технологии планируется широко использовать также в сельском хозяйстве, например, в прогнозировании урожая, отметил А.Клюев.

По его словам, выполнение задач по обеспечению национальной безопасности и обороны также требует значительного повышения внимания к космическим технологиям. Речь идет о развитии технологий спутниковой связи и ретрансляции данных, навигационного обеспечения и дистанционного зондирования, сказал секретарь СНБО.

Как заявил А.Клюев, бюджет Государственного космического агентства, несмотря на более чем двукратное увеличение в текущем году, все равно еще далеко не отвечает всем задачам развития. Он сообщил, что значительные средства до сих пор приходится тратить на завершение проекта утилизации твердого ракетного топлива, значительные запасы которого все еще сохраняются на Павлоградском химическом заводе. По словам секретаря СНБО, после длительного перерыва за последние 2 года решение этой проблемы таки было сдвинуто с мертвой точки.

Дополнительное финансирование ракетно-космической отрасли также является необходимым условием для расширения сотрудничества с другими космическими государствами, подчеркнул А.Клюев.

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