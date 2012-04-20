Украина передала Ираку четвертый Ан-32Б

Украина передала Ираку четвертый самолет Ан-32Б в рамках выполнения контракта на поставку в эту страну военной техники.

Об этом сообщается в пресс-релизе, размещенном на сайте Государственной компании «Укрспецэкспорт».

Согласно пресс-релизу, самолет Ан-32Б приземлился в аэропорту Багдада 18 апреля. По словам генерального директора Государственного концерна «Укроборонпром» Дмитрия Перегудова, «Укрспецэкспорт» обеспечивает выполнение контракта по поставке Ан-32Б в Ирак в точном соответствии с требованиями заказчика. «Поставки самолетов иракской стороне согласно условиям контракта планируется завершить летом 2012 года», - приводятся в пресс-релизе слова Д.Перегудова.

Справка УНИАН. Контракт на поставку в Республику Ирак 6 военно-транспортных самолетов Ан-32Б был подписан в 2009 году. Первый самолет Ан-32Б прибыл в аэропорт Багдада 18 ноября 2011 года. Второй Ан-32Б было передан иракскому заказчику 27 декабря 2012 года, третий самолет прибыл в Багдад 4 апреля 2012 года.

Многоцелевой самолет Ан-32, разработанный КБ им. Антонова, предназначен для перевозки грузов на линиях малой и средней дальности. Самолет может использоваться в условиях знойного климата и климатических особенностей, характерных для Ирака.

Благодаря своей конструкции и мощным двигателям, размещенным на поверхности крыла, может осуществлять взлет и посадку на грунтовых аэродромах с короткой взлетной полосой. Самолет оборудован устройствами для автоматического выполнения погрузочно-разгрузочных работ; имеет высокую маневренность при полетах на аэродромах со сложными подходами, а также высокогорных аэродромах, размещенных на высотах до 4500 метров над уровнем моря.

Самолет можно использовать для перевозки людей, раненых, а также десантирования парашютистов и грузов.

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