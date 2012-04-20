Киев подписал меморандумы с 11 американскими инвесторами в рамках Bionic Hill

Киевская горгосадминистрация подписала меморандумы о сотрудничестве с 11 американскими инвесторами, которые представляют венчурные фонды Кремниевой долины, в рамках реализации проекта по строительству инновационного парка Bionic Hill.

Как передает корреспондент УНИАН, от киевских властей меморандумы подписал председатель КГГА Александр Попов.

Он отметил, что Bionic Hill является одним из самых перспективных проектов, который будет реализован в ближайшие 2-3 года.

“Это будет проект, который имеет аналоги на примере Силиконовой долины в США или в других странах. И именно такой парк будет у нас, где современные информационные технологии могут быть использованы для того, чтобы интенсивно развивать экономику Украины”, - сказал А.Попов в интервью журналистам.

По его словам, меморандумы подписаны с компаниями, которые имеют практический опыт реализации таких проектов и которые будут инвестировать средства в реализацию соответствующих проектов.

“Они представляют США, и несколько десятков миллиардов долларов – это пакеты их инвестиционных вложений в реализацию таких проектов. Сегодня произошел процесс понимания в том, что наш проект Bionic Hill интересен этим компаниям и они готовы сотрудничать с нами в его практическом воплощении в жизнь”, - сказал председатель КГГА.

Он высказал убеждение в том, что признание интереса таких компаний является фактически залогом успеха.

“Проект в целом - это около 1 млрд долларов, но за несколько лет. Для начала, в этом году планируется более 100 млн долларов инвестировать. Но эти вложения будут в подготовку инженерных сетей, территории, разработку проекта, который проводится сегодня”, - сообщил А.Попов.

По его мнению, 2012 и 2013 годы будут самыми динамичными в реализации этого проекта, потому что в этот период планируется выполнить основные работы по подготовке территории, где будут учиться, работать и проживать специалисты, которые до сих пор вынуждены были уезжать из Украины, так как не имели рабочих мест.

“Будет организовано больше 20 тысяч новых рабочих мест с высоким уровнем оплаты труда и по наивысшим технологическим стандартам, которые существуют в мире”, - подчеркнул А.Попов.

По его словам, концепция проекта предусматривает открытие на территории инновационного парка филиала одного из известных, возможно, заграничных вузов, который бы помогал готовить специалистов или повышать их квалификацию.

Располагаться Bionic Hill будет на территории бывших складов боеприпасов военной части в Святошинском районе Киева.

Как сообщал УНИАН, 19-20 апреля в столице проходит инновационный форум Kyiv City Open Doors. Мероприятие проводится в партнерстве с инновационным парком Bionic Hill и компанией UDP.

На презентацию проекта инновационного парка Bionic Hill и возможностей украинских изобретателей приехали 15 руководителей из списка 35 ведущих венчурных фондов Кремниевой долины.