«Пистолетный» скандал в Запорожье: государство забыло, милиция напомнила

Пистолет "Хортица-125"

«В Запорожье 17 лет нелегально выпускали огнестрельное оружие», «На запорожском госпредприятии обнаружен подпольный арсенал», «В Запорожье торговали боевыми пистолетами» и т.д. и т.п.

Введя в поисковик слова «пистолет» и «Запорожье», Вы обнаружите десятки подобных заголовков, которые заполнили украинский Интернет 18 апреля. Складывалось впечатление, что заявление Николая Азарова о подготовке в Украине вооруженного переворота, сделанное им в марте газете «Die Welt», наконец начало находить свое подтверждение. Но уже на следующий день после громкого разоблачения, сделанного запорожскими милиционерами, сенсационная новость начала превращаться в фарс. 19 апреля прокуратура Запорожской области заявила, что фактов продажи оружия заводом «Радиоприбор», где и был обнаружен 81 пистолет марки «Хортица», не выявлено. Да и само «обнаружение» выглядит комично, если учесть, что руководство предприятия никогда и не пыталось скрывать факт изготовления и хранения пистолетов...

Найти, обезвредить, отрапортовать, а разбираться после…

О пистолете под названием «Хортица» украинские СМИ узнали или, правильнее сказать, вспомнили 18 апреля. В этот день отдел связей с общественностью (ОСО) ГУ МВД Украины в Запорожской области сообщил о том, что «сотрудники спецмилиции возбудили уголовное дело по факту незаконного изготовления и хранения оружия». При этом особый упор делался на то, что запорожское госпредприятие «Радиоприбор» 17 лет нелегально выпускало огнестрельное оружие, а именно: автоматические пистолеты «Хортица 125» и «Хортица 76». Уголовное дело было возбуждено по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины – «Ношение, хранение, изготовление, ремонт, передача или сбыт огнестрельного оружия», предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Звучит действительно устрашающе - предприятие «Радиоприбор», основным профилем которого является разработка и производство специальных средств связи для военной техники, без малого два десятка лет втихую клепало пистолеты. Это же неслыханный скандал. Сколько успели изготовить пистолетов и кого вооружили радиотехники, вот в чем вопрос? Запорожские милиционеры еще больше обострили ситуацию, сообщив, что не смогли получить от руководства предприятия точной информации о количестве произведенных пистолетов, а в ходе проверки было изъято не много не мало, а целый 81 пистолет с запасными магазинами. При этом 55 пистолетов относятся к модели «Хортица-125» калибра 9х18 мм (стандартный советский пистолетный патрон, используемый в пистолете Макарова), а 26 пистолетов - «Хортица-76» калибра 5,6 мм или как его чаще называют 22 l.r. Все эти пистолеты были изготовлены промышленным способом. После такой информации начинаешь понимать, что речь идет не о тривиальных кустарях-оружейниках, которых время от времени вылавливают правоохранительные органы, а о хорошо организованной преступной группировке. Разрядило обстановку заявление облпрокуратуры 19 апреля: «В ходе доследственной проверки фактов незаконного использования или реализации пистолетов не установлено». А ведь стоило милиционерам обнародовать пояснение руководства «Радиоприбора», и от мрачной уголовщины не осталось бы и следа.

История забытого пистолета

Если кто-то не в курсе, то напомним, что украинское законодательство, разрешая рядовым гражданам приобретать ружья и винтовки (в том числе автоматические), категорически запрещает владение короткоствольным огнестрельным оружием (включая травматические пистолеты). В нашей стране боевые пистолеты производятся винницким НПО «Форт» и предназначены они исключительно для использования в силовых структурах. Существуют, правда, еще несколько производителей газовых и травматических пистолетов, но это уже совсем другая история. Однако мало кто знает, что за последние 20 лет в Украине велись разработки оригинального короткоствольного оружия для армии и сил правопорядка. Одним из таких образцов и является пистолет «Хортица».

По словам генерального директора ЗГП «Радиоприбор» Сергея Панфилова, в 1996 году замминистра Минмашпрома (было такое ведомство до появления Минпромполитики) Забара подписал распоряжение о создании образцов спецтехники, в котором заводу «Радиоприбор» было предписано начать работы по созданию пистолета «Хортица». «Данное решение было принято на основании постановления Кабинета министров Украины №402 от 1996 года. В том же году на предприятии были созданы конструкторское бюро, системы охраны и контроля. В 1997 году было подписано соответствующее техническое задание, в том числе и тогдашним председателем СБУ. Согласно ТЗ, пистолет разрабатывался для оснащения специальных подразделений силовых структур. Одна из версий «Хортицы 76», под условным обозначением «Малыш», предназначалась для сотрудников прокуратуры, милиции и судей – в целом, для тех категорий госслужащих, которым по роду деятельности может понадобиться компактное оружие самозащиты. В результате, были разработаны два пистолета: «Хортица 125», который можно обозначить как «штурмовой» пистолет, и компактный пистолет «Хортица 76». В 1997 году заводом было получено финансирование на производство опытных образцов. Чтобы доказать пригодность конструкции пистолета для серийного производство, были изготовлены по несколько десятков образцов каждой модели. С 2000 года пистолеты хранились в специально оборудованном охраняемом помещении», - рассказал Панфилов.

Вся эта история была известна и сотрудникам запорожской милиции, однако они предпочли о ней умолчать, видимо, прекрасно понимая, что она лишит драматизма их разоблачение.

Но есть и еще более смешные детали. К примеру, Панфилов вспомнил о том, что в 2001 году на 50-летие завода «Радиоприбор» запорожской телекомпанией был снят ролик, посвященный пистолету «Хортица», который демонстрировался по телевидению. Приблизительно в то же время один из этих пистолетов был подарен Леониду Кучме во время посещения им Запорожья.

«С 2003 года мы неоднократно пытались достучаться до руководства Минпромполитики по поводу проведения государственных испытаний этих пистолетов, но к тому времени в Кабмине уже было принято решение о начале производства на Винницком НПО «Форт» пистолетов Форт-12. Наши пистолеты так и не дошли до госиспытаний, финансирование по этому проекту было прекращено. С тех пор пистолеты хранились на предприятии в том же помещении, что и оружие охраны «Радиоприбора», - подчеркнул Панфилов.

Он категорически не согласен с претензиями о незаконном хранении пистолетов. «В 2006 году вышло постановление Кабмина №682 о дополнительных условиях хранения огнестрельного оружия. В нем четко написано, что производство и хранение военного оружия, а наш пистолет является именно военным, не регулируется постановлением о разрешительной системе, нормы которой мы якобы и нарушили», - поясняет гендиректор «Радиоприбора».

Вот такая история. О том, сколько за 20 лет независимости решений, распоряжений и постановлений Кабмина заканчивались аналогичным образом, лучше не задумываться. Уж тем более не стоит считать потери бюджетных средств, разворовано их было за эти годы в тысячи раз больше.

Реагируя на сигналы сверху

Но не дает покоя вопрос, с чего вдруг у запорожских милиционеров возникло желание покрасоваться на публике в роли борцов с нелегальным оружейным бизнесом? Ответа нет и у гендиректора предприятия. «10 лет к нам ходили проверяющие из МВД, которые прекрасно знали о пистолетах «Хортица», и все было нормально. Но 6 марта этого года пришел не один проверяющий, как обычно, а четверо. Им, как и много раз ранее, было предъявлено ведомственное оружие, а так же пистолеты «Хортица», хранившиеся рядом. Тогда же, 6 марта, пистолеты были изъяты и целый месяц они думали, в какую сторону развивать ситуацию. Мы писали в Киев жалобы на незаконные действия милиции, но пока так и не получили ответа», - рассказывает Панфилов. Он не исключает, что причина «пистолетного» скандала заключается в возрасте сотрудников милиции, принимавших решение об изъятии этого оружия. «Все старые сотрудники МВД, СБУ, Прокуратуры Запорожья знали о том, что на нашем заводе хранится опытная партия пистолетов, многие лично держали его в руках, когда пистолет находился в процессе разработки. Но большинство этих людей ушли на пенсию, а их молодые приемники решили проявить служебное рвение», - считает Панфилов.

Говоря о перспективах пистолета «Хортица», он выразил надежду, что государство рано или поздно вспомнит об этой разработке. «Мы входим в состав концерна «Укроборонпром», который фактически начал функционировать всего несколько месяцев назад. Думаю, что руководство концерна примет решение, нужен этот пистолет или нет. В конце концов, это - не наша собственность, а государственная, на разработку изделия были потрачены бюджетные средства и не нам принимать решение. Пока его нет, мы будим хранить пистолеты», - подытожил гендиректор «Радиоприбора».

С одной стороны, история с пистолетами на запорожском «Радиоприборе» может рассматриваться лишь как очередное доказательство того, что у наших госчиновников правая рука не имеет ни малейшего отношения к делам левой. Но если еще раз вспомнить о заявлениях премьер-министра о подготовке в стране вооруженного восстания, то неадекватность реакции запорожских милиционеров начинает выглядеть совсем по-другому. Это как с оружием массового поражения в Ираке - если президент США сказал, что оно есть, значит, есть и никакие эксперты не помогут. Вот и стараются украинские милиционеры, ищут склады оружия. А кто ищет, тот, как известно, находит, пусть и не совсем то, что нужно.

Петр Черных (УНИАН)