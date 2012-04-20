Экономика Украины способна обеспечить рост промпроизводства на уровне 3,5% - эксперты

Эксперты ПАО «ИНГ Банк Украина» считают, что украинская экономика способна обеспечить рост промышленного производства по итогам 2012 года на уровне 3,5%, несмотря на спад показателя в марте.

Об этом говорится в обзоре, подготовленном экспертами банка, которым располагает УНИАН.

В обзоре отмечается, что мартовский показатель промпроизводства оказался гораздо ниже ожидаемого ввиду высокой базы сравнения прошлого года, а также неожиданного сокращения объемов производства продуктов нефтепереработки.

«Показатель промышленного производства за март преподнес участникам рынка неприятный сюрприз, поскольку его реальная динамика (-1,1%) оказалась гораздо ниже консенсус-прогноза (0,4%)», - говорят эксперты.

По их словам, такая существенная разница между реальным и прогнозным показателями вызвана более значительным, чем ожидалось, влиянием высокой базы сравнения прошлого года.

«По нашему мнению, низкая база сравнения, незначительный рост спроса на сталь, а также возможное восстановление объемов производства нефтепродуктов сможет перевести в апреле показатель промышленного производства в позитивную плоскость», - отмечают эксперты «ИНГ Банк Украина».

Как сообщал УНИАН, в Украине спад промышленного производства в марте 2012 года по сравнению с мартом 2011 года составил 1,1%.

По данным Госстата, в январе-марте 2012 года по сравнению с аналогичным периодом 2011 года рост промпроизводства в Украине составил 0,9%, в марте 2012 года против февраля – 9,8%.

Справка УНИАН. В Украине спад промышленного производства в декабре 2011 года по сравнению с декабрем 2010 года составил 0,5%, в январе-декабре 2011 года к аналогичному периоду 2010 года – 7,3%.

Согласно принятой в конце декабря 2011 года Государственной программе экономического и социального развития на 2012 год и Основным направлениям развития на 2013 и 2014 годы, по пессимистическим оценкам, рост промпроизводства в 2012 году составит около 4,5%, при этом меры госпрограммы направлены на улучшение этого показателя до уровня 8,3%.