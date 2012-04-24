Концерн «Укрпроминвест» объявил о ликвидации

ЧАО «Украинский промышленно-инвестиционный концерн» объявило о ликвидации.

Соответствующее сообщение опубликовано в газете «Голос Украины» №75 от 24 апреля 2012 года.

«Ликвидационная комиссия ЧАО «Украинский промышленно-инвестиционный концерн» сообщает, что 4 апреля 2012 года общим собранием акционеров общества принято решение о прекращении общества путем ликвидации, избрания ликвидационной комиссии, порядка и сроков ликвидации общества», - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. Концерн «Укрпроминвест» основан в 1993 г. В апреле 2005 г. одно из крупнейших отечественных предприятий «Украинский промышленно-инвестиционный концерн», в состав которого входило более 30 предприятий различных направлений деятельности, изменило свою организационную структуру, объединив их в группу «Укрпроминвест». Собственником корпорации является Петр Порошенко. В сферу деятельности входят кондитерская промышленность, производство безалкогольных напитков, автомобилестроение, судостроение.

По данным Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка, на 1 июля 2011 года основными акционерами ЧАО «Украинский промышленно-инвестиционный концерн» являлись «АГРОПРОДИМПЕКС КИПР ЛИМИТЕД» - 24,9337%; ФЕЙРБРУК ЭНТЕРПРАЙЗЕС ЛИМИТЕД — 24,9337%; ВИЛЛЕНХОЛЛ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД — 24,9337%, "Укпроминвест Холдинг Лтд" – 24,9337%.