Янукович: необходима эффективная политика импортозамещения

Президент Украины Виктор Янукович подчеркивает необходимость серьезного диалога власти и бизнеса относительно эффективной политики импортозамещения, расширения рынков сбыта, наращивания потенциала и возможностей внутреннего рынка.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, об этом он сказал сегодня на заседании Комитета по экономическим реформам.

Также В.Янукович заявил, что Украина активно будет искать новые рынки сбыта для своей продукции и будет работать над дальнейшим увеличением в национальном экспорте доли товаров с высокой добавленной стоимостью.

Кроме того, он подчеркнул, что Украине необходимо экономизировать внешнюю политику.

По словам Президента, для успешного построения национальной экономики, развития ее реального сектора власти необходимо создавать соответствующие мотивации для предпринимателей, уделять большее внимание ряду высокотехнологичных отраслей. Президент выразил убеждение, что только современное производство, продуктивный труд, справедливая зарплата и стабильные рабочие места обеспечат эффективность национальной экономики. В этом контексте глава государства отметил важность создания властью мотиваций для развития в государстве предпринимательства, работы инвесторов, повышения престижа труда.

Президент обратил отдельное внимание на необходимость активного развития ряда ведущих отраслей экономики, в которых сконцентрирован мощный технологический и профессиональный потенциал. Речь идет в частности об авиа- и машиностроении, ОПК, горно-металлургическом комплексе.

Важную роль в развитии реального сектора экономики, по мнению главы государства, также должна играть наука. «Там, где инновации, где есть прогресс, там реальный сектор имеет новые разработки и новые технологии», - подчеркнул он.

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Комитет по экономическим реформам рассмотрел предложения по развитию реального сектора экономики – Акимова

Участники заседания Комитета по экономическим реформам под председательством Президента Украины Виктора Януковича рассмотрели ряд предложений относительно развития реального сектора национальной экономики, повышения его конкурентоспособности и создания новых рабочих мест.

Об этом на брифинге после заседания КЭР заявила первый заместитель главы Администрации Президента Украины Ирина Акимова, сообщает пресс-служба главы государства.

«Никакие социальные инициативы не могут быть имплементированы и развиваться, если они не поддержаны соответствующим ростом реального сектора экономики», - подчеркнула И.Акимова.

Рассказывая об обсужденных сегодня предложениях относительно развития реального сектора, она в частности обратила внимание на инициативу по поддержке национального товаропроизводителя в тендерных процедурах с участием государственных средств. «Есть предложение о включении временного конкурсного условия в государственных тендерах относительно наличия у участников собственного сервиса или собственного производства в Украине. Тот, кто может продавать свою продукцию за государственные деньги на основе госзакупок, должен способствовать созданию новых рабочих мест», - отметила первый заместитель главы Администрации Президента.

Еще одним шагом, необходимым для развития реального сектора экономики, И.Акимова назвала усиление поддержки национального товаропроизводителя за счет профессиональных кадров. «Экономике нужны специалисты, которых готовят по тем требованиям и стандартам, которые нарабатываются самим бизнесом», - сказала она. Уже с 1 сентября этого года по меньшей мере по десяти профессиональным стандартам будут переписаны учебные программы, чтобы в ближайшие несколько лет закончить работу по внедрению этих норм в программы всех учебных заведений.

Важной задачей, по убеждению И.Акимовой, является также уменьшение давления на бизнес со стороны контролирующих органов. «Мы должны освобождаться от ненужных проверок и давать возможность бизнесу самостоятельно развиваться», - отметила она, добавив, что необходимо установить запрет на проведение проверок предприятий одной сферы деятельности разными контролирующими органами. По ее словам, предлагается также заменить регуляторное давление различной финансовой ответственностью бизнеса за те или иные нарушения.

Первый заместитель главы АП, кроме того, сообщила, что на заседании Комитета экономических реформ обсуждались вопросы поддержки строительного комплекса (в частности строительства жилья) и упрощения процедур землеотвода. «Есть инициатива относительно разблокирования аукционной деятельности рынка земли несельскохозяйственного назначения. Необходимо принять законопроект, который устанавливает ограничение относительно подготовки, рассмотрения и утверждения документов о землеотводе для осуществления жилищного строительства», - сказала И.Акимова.

Одним из важнейших направлений в поддержке реального сектора, по ее словам, является разблокирование условий для усиления кредитования национальной экономики и подготовка Правительством и НБУ механизмов для обеспечения реального сектора достаточным и дешевле, чем сейчас, кредитным ресурсом. «Необходимо подготовить изменения к законодательству, которые сделали бы невозможными схемы, по которым в судах массово объявляются недействительными кредитные договоры или залоговые соглашения», - подчеркнула И.Акимова.

Президент поставил перед НБУ и Кабмином задачу подготовить четкий механизм стимулирования кредитных операций и представить его в ближайшее время, сказала И.Акимова.

Она также подчеркнула необходимость введения механизма поддержки экспортной деятельности через работу профильного кредитного учреждения. «Есть предложение создать специальное учреждение, которое будет обеспечивать поддержку экспорта, страховать экспортные кредиты, предоставлять гарантии выполнения покупателями своих обязательств по внешнеэкономическим соглашениям и выдавать гарантии банкам-кредиторам по экспортным кредитам», - отметила И.Акимова.

По убеждению первого заместителя главы АП, 90% разработанных инициатив могут быть реализованы до конца текущего года.

По словам И.Акимовой, Президент поручил в мае рассмотреть на специальном расширенном заседании Правительства состояние выполнения всех заданий Национального плана действий на 2012 год относительно внедрения Программы экономических реформ на 2010-2014 годы «Обеспеченное общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство» - в частности тех, которые связаны с инициативами развития реального сектора экономики.