Премьер считает необходимым расширить перечень экспортоориентированных отраслей

Премьер-министр Украины Николай Азаров считает необходимым расширять перечень экспортоориентированных отраслей экономики Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время заседания Кабинета министров.

Он подчеркнул, что в течение многих лет структура экспорта в Украине остается «неэффективной и законсервированной».

«Треть (экспорта – УНИАН) составляет металл и изделия из него, треть – сырье и сельхозпродукция без переработки. А продукция машиностроения – лишь 10%. Это консервация отсталости. Поэтому государство должно найти механизмы действенной поддержки экспорта высокотехнологических товаров, продуктов питания с высоким уровнем переработки и так далее», - сказал Н.Азаров.