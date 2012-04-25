Для госзакупки отечественных товаров разработают механизм мотивации

Премьер-министр Украины Николай Азаров считает необходимым создать механизмы мотивации проведения государственных закупок товаров и услуг отечественного производства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на заседании Кабинета министров.

«На средства государственных закупок можно и нужно поддерживать стабильный рост принципиально важных для нас отраслей и создавать успешную историю модернизации предприятий. Поэтому крайне необходимо ввести систему, которая мотивирует закупки, в первую очередь, отечественных товаров и услуг везде, где это возможно», - сказал Н.Азаров.

Он отметил, что в Украине производятся товары, которые могут конкурировать с импортными.

«У нас есть абсолютно конкурентоспособные товары, есть инициативные, грамотные организаторы производства, которые способны под стабильный государственный наказ наладить выпуск практически любых новых товаров. Необходимо усвоить аксиому: богатые покупают импортные товары потребления, а тот, кто хочет стать богатым, из импортного покупает только передовые технологии, знания и успешные решения», - сказал Н.Азаров.

Он поручил Минэкономразвития разработать рыночные механизмы мотивации госзакупок товаров и услуг отечественного производства.