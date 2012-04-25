Жители села Бондари не разрешили размещать Белановский ГОК на своих землях

Сборы общественности села Бондари (Кременчугский район, Полтавская обл.) отказались предоставить Белановскому ГОКу разрешение на размещение его объектов на землях сельсовета.

Как сообщает корреспондент УНИАН, такое решение селяне приняли на общем собрании.

Перед селянами выступил гендиректор ООО «Белановский ГОК» Андрей Рикус и рассказал об общественной значимости строительства Белановского карьера и ГОКа.

Он подчеркивал, что недра принадлежат государству и для разработки карьера селян планируют отселить.

Депутат Кременчугского райсовета, профессор Анна Капустян заявила, что земли Бондаревского сельсовета принадлежат людям и только селяне могут дать добро на их использование.

Она подчеркнула, что люди не хотят строительства БГОКа и отказываются выезжать из своих домов, а чиновники не должны заставлять их это делать.

Сборы общественности приняли резолюцию, в которой не дали согласия «на размещение объектов Белановского ГОКа на землях Бондаревского сельского совета».

В состав Бондаревского сельского совета входят 5 сел.

Напомним, Белановский ГОК планирует построить по 200 коттеджей в двух селах Кременчугского района для отселения жителей с территории будущего комбината. Для строительства Белановского ГОКа необходимо будет отселить 9 сел под Кременчугом.

Также для работы Белановского ГОКа необходимо строительство города-спутника, в котором будет проживать около 30 тысяч человек — работников и членов семей работников БГОКа.

Справка УНИАН. Белановский ГОК основан 7 декабря 2009 года. Областные власти предоставили Белановскому ГОКу разрешение на подготовку материалов согласования месторасположения Белановского и Галещинского месторождений железистых кварцитов. Будущий карьер БГОКа площадью 6 тыс. кв км начнется от железнодорожной станции "Потоки" и протянется на север на 6 км. Запасов руды там более 1 млрд т, и их хватит на десятки лет.

Белановский ГОК планирует построить финансовая группа народного депутата Константина Жеваго.