ГМК Украины нуждается в формировании госполитики по развитию отрасли - эксперты

Горно-металлургический комплекс Украины нуждается в формировании государственной политики по развитию отрасли в сложных экономических условиях.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение сегодня в ходе круглого международного стола «Проблемы и перспективы горно-металлургического комплекса Украины» высказали украинские и зарубежные эксперты.

Так, по мнению экс-замминистра промышленной политики Украины Сергея Грищенко, вопрос о государственной поддержке ГМК стоит особенно остро в условиях продолжающегося спада на мировых рынках металлопродукции. «Сегодня мы спрашиваем себя, нуждается ли украинский ГМК в государственной поддержке, хотя на самом деле ответ на этот вопрос давно известен. Те, кто сегодня не хочет поддерживать отечественного товаропроизводителя, должны отдавать себе отчет в том, что тем самым они поддерживают иностранных производителей. В 1997-98 годах, я находился в США в составе украинской делегации, мы вели переговоры, выторговывая лучшие условия на американском рынке для украинских производителей ферросплавов и другой металлопродукции. Тогда мне мой американский коллега сказал, что тот, кто экспортирует продукцию, ошибается, думая, что он поставляет только ее, на самом деле он экспортирует безработицу. В полной мере это касается сегодня и нашей страны. К примеру, на украинском ферросплавном рынке импорт давно перешел ту черту, за которой он несет прямую угрозу отечественному производителю. Сегодня рост себестоимости производства продолжает опережать рост цен на продукцию украинских ферросплавных и металлургических предприятий на мировом рынке. Пора вспомнить о том, что мы смогли преодолеть кризисные явления 1990-х годов, приняв закон о проведении экономического эксперимента в горно-металлургическом комплексе Украины», - сказал С.Грищенко.

Директор Химико-металлургического института им. Ж.Абишева (Казахстан) профессор Манат Толымбеков напомнил собравшимся о китайском опыте в сфере господдержки внутреннего производителя. «Все мы знаем о том экономическом росте, который демонстрирует Китай. Но многие забывают о том, что основным фактором экономического развития этой страны является государственная поддержка, оказываемая внутреннему производителю. В момент кризиса, когда китайские производители стали терять рынки сбыта, государство начало выдавать кредиты местным потребителям, таким образом простимулировав внутренний спрос на китайские товары. В результате многие китайские предприятия не только не снизили объемы производства, но даже нарастили его», - отметил эксперт.

Генеральный директор научно-производственной фирмы «Топаз ЛТД», специализирующейся на разработке новых технологий в сфере металлургической промышленности, Владимир Шевченко убежден, что государство, требуя от метпредприятий повышения энергоэффективности, одновременно лишает их возможности реализовывать соответствующие проекты. «Сегодня государство слишком вольно обращается с тарифами на электроэнергию для металлургических предприятий. К примеру, на Запорожском заводе ферросплавов ситуация с повышением тарифов на электроэнергию уже привела к сокращению трудового коллектива и остановке части производственных мощностей», - сказал В.Шевченко и добавил: «Вместе с увеличением тарифов на электроэнергию от предприятий требуют повышения энергоэффективности. Но для этого необходимо вложить деньги в приобретение энергосберегающего оборудования, что может позволить себе только рентабельно работающее предприятие. Но как быть в этой ситуации предприятию, которое оказалось на грани рентабельности именно из-за непродуманной тарифной политики государства, откуда брать средства на повышение энергоэффективности?»

Представитель Международного института марганца Дорин МакГауф (Doreen McGough) отметила, что хотя в странах Евросоюза и отсутствует практика прямой государственной поддержки предприятий, тем не менее производители могут рассчитывать на помощь государства. «В случае необходимости создается специальная комиссия, которой предприятие должно доказать, что оно действительно находится в тяжелом положении в связи с воздействием внешних экономических факторов. При этом учитывается количество рабочих мест, которое данное предприятие предоставляет, его вклад в экономику региона и страны в целом. Если речь идет о проблеме с тарифами на электроэнергию, то экономический анализ покажет, насколько этот фактор влияет на конкурентоспособность продукции предприятия. По результатам всестороннего анализа комиссия принимает решение о целесообразности применения специальных мер поддержки для такого предприятия», - пояснила Д. МакГауф.

По мнению председателя правления ОАО «Запорожский завод ферросплавов» (ЗЗФ) Павла Кравченко, сегодня в Украине отсутствует единая политика в отношении поддержки отечественного производителя. «У нас нет единой системы для оценки того, что для государства выгодно, а что нет. Складывается впечатление, что госчиновники, отвечающие за различные сферы экономики, играют своими собственными пазлами, из которых невозможно сложить единую картину государственной экономической политики. Наше предприятие уже переведено на максимально высокий тариф на электроэнергию. Сегодня, 25 апреля, мы (Запорожский завод ферросплавов - УНИАН) не знаем, какие тарифы на электроэнергию будут в мае этого года, тем более мы не знаем, какими они будут в июне. Как предприятие, для которого цена 1 кВт электроэнергии составляет основную часть себестоимости продукции, может работать в таких условиях и планировать свое производство?» - спрашивает директор ЗЗФ.

При этом он подчеркнул, что, пытаясь заработать за счет повышения тарифов на электроэнергию, государство на самом деле теряет, так как ЗЗФ вынужден сокращать производство, а соответственно, и потребление электроэнергии.