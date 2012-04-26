Предправления: неопределенность в политике тарифообразования на электроэнергию осложняет работу ЗЗФ

Отсутствие информации о возможном изменении тарифов на электроэнергию крайне осложняет работу ОАО «Запорожский завод ферросплавов».

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил председатель правления ОАО «Запорожский завод ферросплавов» (ЗЗФ) Павел Кравченко.

По его словам, руководство предприятия до сих пор остается в неведении относительно цены на электроэнергию для ЗЗФ в мае этого года. «Тем более мы не знаем, что будет с тарифами в июне и июле. Мы уже поняли, что наши просьбы о передаче заводу электроподстанции «Ф-2» и о возвращении предприятию 1-го класса потребления электроэнергии, вряд ли будут удовлетворены в ближайшее время. Но хотя бы в отношении будущей величины тарифов нам нужна ясность иначе предприятие просто не в состоянии планировать свою работу», - отметил П.Кравченко.

При этом он сообщил, что сегодня на ЗЗФ предпринимаются все возможные меры для сохранения загрузки производственных мощностей. «Если мы будем знать цену на электроэнергию до конца года, предприятие сможет сохранить нынешний уровень загрузки. На май у нас законтрактовано только 60% продукции от общего объема производства, запланированного на следующий месяц. Конечно, мы рассчитываем, что сможем реализовать еще процентов 20, остальное пойдет на склад, поскольку месяц ожидается сложный», - говорит глава правления ЗЗФ.

Он убежден, что если до конца года тарифы электроэнергию не будут расти, завод сможет изыскать ресурсы для продолжения модернизации производства. «В последнее время мы стали намного ближе к запросам потребителя - вложили около 140 млн долл. в модернизацию производства и можем производить до 2,5 тыс. тонн металлического марганца в месяц, в котором была заинтересована «Азовсталь». На предприятии продолжается выполнение всех экологических программ, улучшается энергоэффективность - за последние годы потребление электроэнергии на ЗЗФ снизилось на 8-10%. Но для сохранения всех этих процессов заводу очень нужна прогнозируемая тарифная политика на энергорынке», - подытожил П.Кравченко

Справка УНИАН. ПАО «Запорожский завод ферросплавов» – один из крупнейших в Европе производителей ферросплавов. Единственный в СНГ комбинат, выплавляющий широкий сортамент марганцевых и кремнистых ферросплавов, металлический марганец. Входит в Украинскую ассоциацию производителей ферросплавов. Доля внутреннего рынка в поставках ЗЗФ составляет 30-35%. Продукция экспортируется в страны СНГ, Европейского Союза, Азии и Африки.

В 2011 г. предприятие сократило относительно 2010 г. объемы производства ферросплавов на 29,25% - до 300,127 тыс. тонн.

Запорожский завод ферросплавов на протяжении многих лет относился к 1-му классу потребителей электроэнергии. Однако с 1 января 2011 г. завод был переведен на 2-й класс энергопотребления, согласно которому тариф на электроэнергию для ЗЗФ возрос на 35% - до 83 коп. за 1 кВт (без НДС). Кроме этого, с 1 января 2011 года НАК «Энергетическая компания Украины» разорвала с ЗЗФ договор аренды электроподстанции «Ф-2», расположенной на территории завода, в результате чего ЗЗФ был лишен возможности получения хотя бы части необходимой для производственных целей электроэнергии по 1-му классу потребления. Представители трудового коллектива ЗЗФ добивались передачи подстанции «Ф-2» предприятию, в том числе путем пикетирования Министерства энергетики и угольной промышленности и направления письма Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ с просьбой помочь с решением вопроса о передаче заводу подстанции.

С 1 марта 2012 года НКРЭ Национальная комиссия повысила розничные тарифы на электроэнергию для потребителей энергоснабжающих компаний. В частности, тариф для потребителей первого класса напряжения возрос на 4,02% - до 72,62 коп. за кВт/ч (без НДС), для потребителей второго класса - на 3,8% - до 93,02 коп. за кВт/ч (без НДС).