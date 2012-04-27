На "Крымском ТИТАНЕ" открылся новый комплекс по производству серной кислоты
Армянск (Крым).Президент Украины Виктор Янукович принял участие в церемонии открытия нового комплекса по производству серной кислоты на крупнейшем в Восточной Европе предприятии по производству диоксида титана - ЧАО «Крымский ТИТАН».
Как передает корреспондент УНИАН, Президент отметил, что введение в эксплуатацию этого комплекса является знаковым не только для экономики Крыма, но и для экономики Украины. В.Янукович высказал мнение, что предприятие даст возможность обеспечить не только стабильной работой население, но и поступления в бюджет. Он поприветствовал инвесторов и строителей этого предприятия, высказав мнение, что необходимо способствовать увеличению в стране подобных инвестиционных проектов.
В церемонии открытия нового производства приняли участие Глава Совета директоров Группы компаний Group DF Дмитрий Фирташ, Председатель Совета Министров Автономной Республики Крым Анатолий Могилев, Председатель Наблюдательного совета «Крымского ТИТАНА» Александр Нечаев.
|Открытие нового комплекса на "Крымском ТИТАНЕ": А.Могилев, В.Янукович, Д.Фирташ
Введенный в эксплуатацию цех серной кислоты – крупнейшая инвестиция на Крымском полуострове за годы независимости Украины, говорится в пресс-релизе Group DF, переданном агентству УНИАН. Объем вложенных средств составил 917 миллионов гривен, а ожидаемый срок окупаемости проекта – 4,5 года. Суммарный объем инвестиций Group DF в развитие «Крымского ТИТАНА» составил около 500 миллионов долларов.
«Развитие титанового производства в Крыму позволит значительно усилить Украину на международном рынке титановой продукции», – заявил Глава Совета директоров Группы компаний Group DF, акционер «Крымского ТИТАНА» Дмитрий Фирташ. По его словам, доля Украины на международном рынке диоксида титана возрастет с нынешних 3% до 6-8%.
Введение в эксплуатацию комплекса серной кислоты позволит нарастить производство диоксида титана на «Крымском ТИТАНЕ» с нынешних 108 тысяч тонн в год до 120 тысяч тонн в год, а также запустить еще одно производство по выпуску диоксида титана мощностью 120 тысяч тонн в год. Таким образом, мощность «Крымского ТИТАНА» будет увеличена более чем в два раза – до 240 тысяч тонн в год, отмечается в пресс-релизе Group DF.
Глава Наблюдательного совета «Крымского ТИТАНА» Александр Нечаев отметил, что новое производство отвечает самым высоким экологическим требованиям. «Технология работы комплекса серной кислоты позволяет максимально использовать все ресурсы и не загрязнять окружающую среду. Этим мы убираем достаточно большой объем выбросов», – отметил Александр Нечаев.
Технология производства серной кислоты в новом цехе предусматривает полную утилизация тепла, генерируемого в процессе производства, и переработку его в пар и электроэнергию (мощность турбогенератора – 96 тыс. мВт/год). Это позволит предприятию снизить объемы потребления покупной электроэнергии на 40%, природного газа – на 56 млн. кубометров или на 35,87%.
Справка УНИАН. Частное акционерное общество ««Крымский ТИТАН» является крупнейшим производителем диоксида титана в Восточной Европе и странах СНГ. ЧАО создано 31 августа 2004 года на базе целостного имущественного комплекса Государственной акционерной компании «Титан» (50%+1 акция) и финансового капитала «Ostchem Germany GmbH» (50% – 1 акция).
“Крымский ТИТАН” – крупнейший производитель диоксида титана марок Crimea TiOx-220, Crimea TiOx-230, Crimea TiOx-270, Crimea TiOx-271, Crimea TiOx-280, применяемых в лакокрасочной, резинотехнической промышленности, при производстве пластмасс и во многих других отраслях.
На диоксид титана приходится около 90% общего объема экспорта. Компания осуществляет поставки своей продукции в более 60 стран мира. Доля ЧАО "Крымский ТИТАН" в мировом производстве TiO2 составляет 2%. Доля двуокиси титана «Крымского титана» на российском рынке – около 30%.
Также предприятие производит и другие виды химической продукции: минеральные удобрения (аммофос), серную кислоту (используется для собственных нужд в качестве сырья в производстве диоксида титана и аммофоса), красный железоокисный пигмент, алюминия сульфат, жидкое натриевое стекло, железный купорос.