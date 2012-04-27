На "Крымском ТИТАНЕ" открылся новый комплекс по производству серной кислоты

Армянск (Крым).Президент Украины Виктор Янукович принял участие в церемонии открытия нового комплекса по производству серной кислоты на крупнейшем в Восточной Европе предприятии по производству диоксида титана - ЧАО «Крымский ТИТАН».

Как передает корреспондент УНИАН, Президент отметил, что введение в эксплуатацию этого комплекса является знаковым не только для экономики Крыма, но и для экономики Украины. В.Янукович высказал мнение, что предприятие даст возможность обеспечить не только стабильной работой население, но и поступления в бюджет. Он поприветствовал инвесторов и строителей этого предприятия, высказав мнение, что необходимо способствовать увеличению в стране подобных инвестиционных проектов.

В церемонии открытия нового производства приняли участие Глава Совета директоров Группы компаний Group DF Дмитрий Фирташ, Председатель Совета Министров Автономной Республики Крым Анатолий Могилев, Председатель Наблюдательного совета «Крымского ТИТАНА» Александр Нечаев.

Открытие нового комплекса на "Крымском ТИТАНЕ": А.Могилев, В.Янукович, Д.Фирташ

Введенный в эксплуатацию цех серной кислоты – крупнейшая инвестиция на Крымском полуострове за годы независимости Украины, говорится в пресс-релизе Group DF, переданном агентству УНИАН. Объем вложенных средств составил 917 миллионов гривен, а ожидаемый срок окупаемости проекта – 4,5 года. Суммарный объем инвестиций Group DF в развитие «Крымского ТИТАНА» составил около 500 миллионов долларов.

«Развитие титанового производства в Крыму позволит значительно усилить Украину на международном рынке титановой продукции», – заявил Глава Совета директоров Группы компаний Group DF, акционер «Крымского ТИТАНА» Дмитрий Фирташ. По его словам, доля Украины на международном рынке диоксида титана возрастет с нынешних 3% до 6-8%.

Введение в эксплуатацию комплекса серной кислоты позволит нарастить производство диоксида титана на «Крымском ТИТАНЕ» с нынешних 108 тысяч тонн в год до 120 тысяч тонн в год, а также запустить еще одно производство по выпуску диоксида титана мощностью 120 тысяч тонн в год. Таким образом, мощность «Крымского ТИТАНА» будет увеличена более чем в два раза – до 240 тысяч тонн в год, отмечается в пресс-релизе Group DF.

Диоксид титана широко применяется при производстве лаков, красок, посуды, бумаги, средств гигиены.

На территории Украины сосредоточены 20% мировых запасов титановых руд.

Глава Наблюдательного совета «Крымского ТИТАНА» Александр Нечаев отметил, что новое производство отвечает самым высоким экологическим требованиям. «Технология работы комплекса серной кислоты позволяет максимально использовать все ресурсы и не загрязнять окружающую среду. Этим мы убираем достаточно большой объем выбросов», – отметил Александр Нечаев.

Технология производства серной кислоты в новом цехе предусматривает полную утилизация тепла, генерируемого в процессе производства, и переработку его в пар и электроэнергию (мощность турбогенератора – 96 тыс. мВт/год). Это позволит предприятию снизить объемы потребления покупной электроэнергии на 40%, природного газа – на 56 млн. кубометров или на 35,87%.

Справка УНИАН. Частное акционерное общество ««Крымский ТИТАН» является крупнейшим производителем диоксида титана в Восточной Европе и странах СНГ. ЧАО создано 31 августа 2004 года на базе целостного имущественного комплекса Государственной акционерной компании «Титан» (50%+1 акция) и финансового капитала «Ostchem Germany GmbH» (50% – 1 акция).

“Крымский ТИТАН” – крупнейший производитель диоксида титана марок Crimea TiOx-220, Crimea TiOx-230, Crimea TiOx-270, Crimea TiOx-271, Crimea TiOx-280, применяемых в лакокрасочной, резинотехнической промышленности, при производстве пластмасс и во многих других отраслях.

На диоксид титана приходится около 90% общего объема экспорта. Компания осуществляет поставки своей продукции в более 60 стран мира. Доля ЧАО "Крымский ТИТАН" в мировом производстве TiO2 составляет 2%. Доля двуокиси титана «Крымского титана» на российском рынке – около 30%.

Также предприятие производит и другие виды химической продукции: минеральные удобрения (аммофос), серную кислоту (используется для собственных нужд в качестве сырья в производстве диоксида титана и аммофоса), красный железоокисный пигмент, алюминия сульфат, жидкое натриевое стекло, железный купорос.