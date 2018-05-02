Украина: между зоной и Европой...

Авария на Чернобыльской АЭС, которая произошла 26 апреля 1986 года, – крупнейшая техногенная катастрофа в истории человечества. В результате выбросов радиоактивных материалов и веществ из разрушенного реактора прямое радиоактивное поражение получила вся территория Украины. От катастрофы пострадало свыше 3,5 млн. человек. Общие прямые расходы Украины за период с 1986 по 2000 год составили почти 11 млрд. долларов. В целом только прямые расходы на смягчение последствий катастрофы за счет всех источников финансирования в 1986-1991 годах составили почти 18,9 млрд. долларов. Расходы на ликвидацию последствий катастрофы в 1991-2000 годах превысили 5,3 млрд. долларов. Общая ориентировочная стоимость работ по строительству нового саркофага над четвертым реактором ЧАЭС – свыше 1 млрд. долларов, а вместе с полным восстановлением территории уже составляет более 12 млрд. долларов. Попробуем ответить на логичный вопрос: осознали ли мы все уроки Чернобыля, что сделано для противодействия катастрофам?

Территория Украины – до сих пор зона экологического бедствия. Последние события в стране, связанные с соответствующими природными и техногенными катаклизмами, требуют большего внимания как со стороны государственных, так и со стороны научных структур к проблемам и причинам, побуждающим к их решению. Следует отметить, что в Украине сформирована соответствующая система предупреждения и реагирования на чрезвычайные ситуации, которая дает ощутимые результаты. Вместе с тем, хотелось бы остановиться на причинах и факторах, которые ведут к возникновению катастроф и пренебрежение которыми может иметь далекоидущие последствия в будущем.

Во-первых, нынешний уровень природно-техногенной безопасности Украины в значительной степени обусловлен избыточными техногенными нагрузками на естественную среду. В последние годы ежегодно возникает свыше 1000 чрезвычайных ситуаций техногенного и естественного происхождения, среди них: общегосударственного характера – 1-2%, регионального – 10-16%, местного – 15-32%, объектового характера – 50-65%, из-за которых ежегодно погибает свыше 1000 человек.

Наибольшую техногенную нагрузку испытывают на себе индустриально развитые регионы, являющиеся зонами с чрезвычайно высокой степенью риска возникновения аварий и катастроф. Этот риск постоянно растет в результате повышения доли устаревших технологий и оборудования, снижения темпов возобновления и модернизации производства. Неурядицы в воссоздании производственного аппарата стали причиной ухудшения пригодности и возрастной структуры основных производственных фондов. В целом по отраслям производственного сектора изношенность оборудования достигла 59,2%, в промышленности – 62,7%. Наибольшая степень изношенности машин и оборудования, превышающая 70%, наблюдается в цветной металлургии (75,3%), машиностроении и металлообработке (71,4%), химической и нефтехимической промышленности (70,8%). То есть в этих отраслях новый «Чернобыль» может случиться в любой момент.

Например, в электроэнергетике 95% энергоблоков отработали свой ресурс (100 тыс. часов), в т.ч. 72% превысили предельный уровень (170 тыс. часов), 54% энергоблоков находятся в эксплуатации свыше 200 тыс. часов. При сохранении современных тенденций до 2015 года количество энергетического оборудования со сроком эксплуатации 30 и более лет превысит 85%, а в 2020 году этот показатель составит 95%. На транспорте коэффициент изношенности основных фондов достиг 61%, а по таким видам транспорта, как железнодорожный, автомобильный и авиационный, превышает 67%, притом что предельный показатель составляет 30-40%. Например, уровень изношенности электровозов и дизель-поездов – 82%, тепловозов и электропоездов – 72%, пассажирских вагонов – около 70%. Сверх нормативных сроков эксплуатируются 158 грузовых морских судов, или 46% их общего количества.

Для восстановления основных фондов необходимы значительные капиталовложения. Но деградация ОПФ происходит при очень низкой доле собственных средств предприятий на их востановоление – лишь 1,5% ежегодно от стоимости ОПФ. То есть полное восстановление производственных мощностей такими темпами станет возможным только через 50 лет. Для изменения ситуации нужно обеспечить увеличение объема инвестиций в обновление основного капитала не менее чем в 5 раз.

Во-вторых, многочисленные научные исследования свидетельствуют, что в Украине сложилась крайне нерациональная структура экономики, характеризующаяся серьезными отраслевыми и внутриотраслевыми деформациями. Они ярко отображают ее сырьевую направленность, а с учетом состояния материально-технической базы производства демонстрируют потенциальную экологическую угрозу. Таким образом, речь должна идти не о модернизации как форме, а именно о структурной модернизации производства с ориентацией на экологически безопасную составляющую. На государственном уровне необходимо вернуться к Программе структурной перестройки экономики страны, потому что только управляемость и регулирование процессами смогут дать необходимы результаты. Как свидетельствует анализ зарубежного опыта, за счет структурной перестройки в промышленности развитых стран было обеспечено до 40% всей экономии топливно-энергетических ресурсов.

В-третьих, в структуре промышленности можно выделить 57 подотраслей, в составе которых функционируют потенциально опасные производства. На таких предприятиях задействовано около 2 млн. рабочих (49,6% работников), а объем основных промышленно-производственных фондов составляет 161,4 млрд грн (62,0% общего объема), их изношенность превышает 50% общей стоимости.

В целом на территории страны функционирует 4175 потенциально опасных объектов, среди которых 838 с наибольшим риском возникновения чрезвычайных ситуаций. Действуют 234 шахты, из них свыше 100 работают более 45 лет, 160 – 20 лет (без реконструкции), 50 введены в эксплуатацию 100 лет тому назад; практически на каждой шахте нужна реконструкция вентиляционных установок.

В аварийном режиме за пределами установленных сроков работает ½ очистительных сооружений. На территории Украины в результате разрушения дамб, водопропускных сооружений на 12 гидроузлах и 16 водохранилищах Днепра, Днестра, Южного Буга, Сиверского Донца могут возникнуть катастрофические затопления. Их общая площадь достигнет 8294 кв. км, в зоны попадут 536 населенных пунктов и 470 промышленных объектов.

Сейчас в стране эксплуатируется свыше 17000 мостов. На дорогах общего пользования 34% из них построены до 1961 года, хотя срок их эксплуатации не превышает 30-40 лет.

На территории Украины возможно возникновение практически всего спектра опасных природных явлений и процессов геологического, гидрогеологического и метеорологического происхождения. К ним относятся: большие наводнения, катастрофические затопления, землетрясения и оползневые процессы, лесные и полевые пожары, снегопады и гололедицы, ураганы, смерчи и шквальные ветры и тому подобное.

Ярким проявлением чрезвычайной ситуации естественного происхождения являются наводнения на Закарпатье. Проблема возникла в результате структурного реформирования лесохозяйственной отрасли, когда лесхозы были отделены от лесокомбинатов. Степень влияния карпатских лесов на естественные процессы, происходящие в ландшафтах, достаточно высока. Уменьшение площади лесов в прошлом, нерациональное их территориальное размещение, ухудшение качественного состояния существенно повлияли на на экологическую ситуацию.

Для предотвращения возникновения ЧС естественного характера и уменьшения влияния их последствий в целом по Украине необходимо обеспечить финансирование превентивных мер в объеме до 15% ВВП (в зависимости от сценариев развития экономики).

Возникает логичный вопрос: как действовать, какие меры принимать, как формировать новую идеологию противодействия стихийным бедствиям, техногенным авариям и катастрофам?

Переход Украины к политике приемлемого риска нуждается в коренном изменении всей исполнительной и законодательной системы управления природно-техногенной безопасностью. Существует необходимость проведения широкомасштабных теоретических и экспериментальных научных исследований в этой отрасли, разработки на этой основе законодательной базы и создания соответствующей структуры исполнительной власти.

Переход от принципа абсолютной безопасности, или нулевого риска, к принципу приемлемого риска – это качественно новый шаг не только в данной отрасли. Он определит направления последующего развития всей социально-экономической системы нашей страны. Опыт развитых государств свидетельствует, что решение проблемы предупреждения чрезвычайных ситуаций на сегодняшний день нуждается в больших материальных затратах. В условиях ограниченности ресурсов, независимо от их размера, важное значение приобретает оценка эффективности их распределения для снижения риска от того или иного вида опасности. Поэтому проблема обеспечения безопасности во многом определяется экономическими законами и политическими решениями.

Важную роль для дальнейшего развития национальной экономики играет ее модернизация. Она предусматривает восстановление утраченных экономических позиций государства и обеспечение в перспективе темпов роста не менее чем на 8% в год на протяжении 10 лет, что предполагает существенную активизацию структурно-инвестиционной деятельности (динамический аспект). Огромное значение имеет модернизация производственного аппарата, разработка принципиально новой стратегии технологической модернизации, модернизации в сфере инноваций и институционной сфере.

Богдан Данилишин, академик НАН Украины (для УНИАН)