"АвтоВАЗ" отзывает почти 100 тыс. автомобилей из-за дефекта топливной системы

Москва. "АвтоВАЗ" отзывает почти 100 тыс. автомобилей из-за возможного дефекта в работе топливной системы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре ОАО «АвтоВАЗ».

«АвтоВАЗ, заботясь о потребителях своей продукции и уделяя самое пристальное внимание качеству и безопасности автомобилей LADA, для исключения потенциально возможного проявления неисправности в работе топливной системы объявляет об отзыве 70 тыс. автомобилей LADA Kalina и 24 тыс. LADA Granta, произведенных за период октябрь 2011 - март 2012», - говорится в сообщении.

Сообщается, что во время ресурсных испытаний автомобилей при пробеге свыше 50 тыс. км в отдельных случаях выявлена потенциальная возможность истирания топливной трубки. Обращений от потребителей с подобным дефектом не зафиксировано, тем не менее, "АвтоВАЗ" считает необходимым проверить все вышеуказанные автомобили LADA.

Также на некоторых партиях отзываемых автомобилей LADA Granta будут проведены дополнительные работы по проверке, а при необходимости и устранение ряда несоответствий, выявленных в процессе эксплуатационных наблюдений и оказывающих влияние на потребительские свойства автомобиля.

Сервисные работы у официальных дилеров LADA займут не более двух часов и будут проведены за счет "АвтоВАЗа".