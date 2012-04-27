Порошенко: Украина обеспечит ожидаемый по итогам года рост промпроизводства

Министр экономического развития и торговли Петр Порошенко считает, что Украина обеспечит ожидаемый по итогам года рост промышленного производства за счет снижения влияния негативных факторов, имевших место в первом квартале текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом П.Порошенко заявил в комментарии журналистам в ответ на просьбу УНИАН спрогнозировать результаты промпроизводства по итогам года с учетом существенного снижения темпов роста этого показателя в первом квартале 2012 года.

«Ушли сезонные факторы – аномально низкие температуры и падение транспортных перевозок и падение в строительстве, связанное с этим. Мы обеспечим жесткий мониторинг неповышения тарифов, в том числе на электроэнергию для промышленности», - сказал министр.

Кроме того, он отметил, что будут созданы механизмы по продвижению украинских товаров на внешние рынки. В частности, планируется создать экспортное агентство, а также будут пересмотрены функции «Укрэксимбанка» в плане усиления внимания на экспортные операции. «Он в первую очередь должен обеспечить предэкспортное кредитование, обеспечить выдачу экспортных гарантий», - сказал П.Порошенко.

Также министр отметил, что планируется принять меры по увеличению госзаказов для отечественных производителей и упростить систему технического регулирования. «Мы говорили о том, чтобы заменить систему проверки контролирующих органов системой страхования бизнеса, для того чтобы предприниматель смог компенсировать нанесенный ущерб, вместо того чтобы переживать стихийное бедствие от еженедельного наплыва каких-то новых проверяющих», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в Украине впервые за последние годы резко упали темпы роста промышленного производства в 1-м квартале года. Так, в январе-марте 2012 года по сравнению с аналогичным периодом 2011 года рост промпроизводства составил 0,9%, в то время как январе-марте 2011 года к аналогичному периоду 2010 года этот показатель составлял 9,7%, а в январе-марте 2010 года по сравнению с аналогичным периодом 2009 года - 10,8%.

Справка УНИАН. Согласно принятой в конце декабря 2011 года Государственной программе экономического и социального развития на 2012 год и Основным направлениям развития на 2013 и 2014 годы, по пессимистическим оценкам, рост промпроизводства в 2012 году составит около 4,5%, при этом меры госпрограммы направлены на улучшение этого показателя до уровня 8,3%.