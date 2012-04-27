Спецпошлины на импорт автомобилей приведут к падению рынка - ВААИД

Всеукраинская ассоциация автомобильных импортеров и дилеров (ВААИД) прогнозирует, что в случае введения специальных пошлин на импортные автомобили, рынок новых легковых автомобилей в Украине в 2012 году упадет на 10%, по сравнению с 2011 годом, до 200 тыс. штук.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала член правления ВААИД, генеральный директор ДП «АВТО Интернешнл» (импортер Mazda и Suzuki) Елена Дунина сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

При этом она добавила, что, кроме того, в случае введения спецпошлин на импортные автомобили, часть автоимпортеров уйдет в теневой сектор.

По ее словам, в случае если спецпошлины все-таки не будут введены, то, по прогнозам ВААИД, продажи новых авто, наоборот, вырастут на 10-15% – до 240-250 тыс. штук.

В свою очередь, как спрогнозировал генеральный директор ВААИД Олег Назаренко, в случае введения спецпошлин на импортные автомобили, около 30% всех импортных автомобилей будут завозиться без уплаты налогов.

Как сообщал УНИАН, 30 июня 2011 г. Межведомственная комиссия по международной торговле по итогам рассмотрения заявления Ассоциации украинских автопроизводителей «УкрАвтоПром» приняла решение о начале специального расследования по импорту в Украину легковых автомобилей независимо от страны происхождения и экспорта с объемом двигателя 1000-2200 куб. см.

Согласно законодательству, срок расследования составляет 270 дней, но может быть продлен до 330 дней.

7 марта 2012 г. комиссия продлила на 60 дней спецрасследование относительно импорта в Украину легковых автомобилей независимо от страны происхождения и экспорта.

Изначально, «УкрАвтоПром» просил комиссию ввести спецпошлину 33,4% на автомобили с объемом двигателя 1000-1500 куб. см и 47% на автомобили с объемом 1500-2200 куб. см.

Однако, Министерство экономического развития и торговли рекомендует дополнительно к существующей пошлине в размере 10% ввести спецпошлину: 6,46% на автомобили с объемом двигателя до 1,5 л и 15,1% – на автомобили с объемом двигателя 1,5-2,2 л.

Комиссия установила, что в период 2008-2010 гг. на фоне сокращения спроса на внутреннем рынке легковых автомобилей, классифицируемых по кодам УКТВЭД 8703 22 10 00 и 8703 23 19 10, наблюдался значительный рост их импорта относительно объемов производства и потребления подобного товара в стране.

За этот период, в частности, доля импортированных легковых автомобилей в потреблении выросла на 16 процентных пунктов, а по производству - на 33 п.п. Аналогичные тенденции наблюдались и в 2011 году.

Во Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров (ВААИД) полагают, что импорт в указанный период не наносил вреда автопроизводителям в Украине, а их финансовые показатели, несмотря на экономический кризис, были положительными.