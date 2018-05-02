Импортные пошлины на автомобили: кого решили защитить...

Вероятность повышения импортной пошлины на легковые автомобили, а, соответственно, и их существенного подорожания велика как никогда. Об этом свидетельствуют не только выводы Межведомственной комиссии по международной торговле, просочившиеся в СМИ, но и тот факт, что курирует процесс принятия решения не кто иной, как нынешний глава Минэкономразвития Петр Порошенко. Как известно именно он контролирует корпорацию «Богдан» - одного из крупнейших на украинском рынке производителя легковых автомобилей и автобусов.

Инициатива о возбуждении специального расследования в отношении импортных автомобилей исходила от Ассоциации украинских автопроизводителей - «Укравтопрома», в котором считают, то импорт не дает развиваться отечественному производителю. Все вроде бы правильно и логично - сократив ввоз автомобилей, мы достигнем увеличения на внутреннем рынке продаж отечественной продукции, а значит, обеспечим рабочие места и уменьшим перекос внешнеторгового баланса. Вот только тема развития украинского автопрома остается нераскрытой. Если посмотреть на нашу автомобильную промышленность с точки зрения тех критериев, по которым определяется наличие или отсутствие в той или иной стране полноценного производства, то может возникнуть вопрос, а есть ли у нас в принципе эта отрасль...

Обещали снизить, но решили добавить

Украинские товаропроизводители вне зависимости от того, в какой отрасли они работают, при первой же возможности пытаются выбить из Кабмина таможенные ограничения на импорт продукции своих зарубежных конкурентов. Такова национальная традиция ведения бизнеса, когда государственный протекционизм рассматривается как что-то само собой разумеющееся. С началом мирового финансового кризиса украинские производители легковых авто начали забрасывать правительство с аналогичными требованиями.

30 июня 2011 года Межведомственная комиссия по международной торговле при Министерстве экономического развития и торговли приняла к рассмотрению заявление Ассоциации украинских автомобилепроизводителей "Укравтопром" о возбуждении и проведении специального расследования относительно импорта в Украину легковых автомобилей независимо от страны происхождения.

В предварительных выводах комиссии, появившихся в СМИ в середине апреля, было отмечено, что импорт автомобилей наносит существенный ущерб украинским автопроизводителям, в связи с чем предлагается до конца мая повысить на три года плату за ввоз наиболее популярных моделей с объемом двигателя 1-2,2 л. В дополнение к существующей пошлине в 10% от таможенной стоимости предложено взимать специальную пошлину 6,46% при импорте автомобилей с объемом двигателя 1-1,5 л., и 15,1% с объемом двигателя до 2,2 л. Таким образом, под действие специальной пошлины попадает до 80% легковых автомобилей, импортируемых в нашу страну. Конечно, это далеко не те 34% пошлины, которые просил у правительства «Укравтопром» летом прошлого года. Но если учесть, что ситуация на отечественном авторынке на сегодня, мягко говоря, не внушает оптимизма дилерам, то и 6% повышения стоимости автомобилей компакт-класса будет вполне достаточно, чтобы продажи начали стремительно падать.

Напоминать о том, что Украина уже не первый год является членом Всемирной торговой организации, наверное, не серьезно. Тем не менее, никто не освобождал Украину от выполнения графика тарифных обязательств перед ВТО на 2012 год, согласно которому ставки украинских ввозных пошлин предусмотрено снижать, а уж никак не повышать.

Взгляд с другой стороны

Не трудно догадаться, каким образом отреагируют на повышение пошлин автомобильные концерны Европы или Японии. Несколько иначе обстоит дело с корейскими и китайскими производителями, ведь в Украине организована отверточная сборка целого ряда моделей из этих стран. Сюда же можно отнести и Россию - упомянутая корпорация «Богдан» занимается крупноузловой сборкой продукции российского АвтоВАЗа. Однако для Евразийской экономической комиссии (ЕЭК)сборочное производство российских автомобилей в Украине, по-видимому, не является поводом, чтобы закрыть глаза на повышение импортной пошлины. ЕЭК призывает Киев не делать этого, поскольку такое решение противоречит нормам ВТО и двусторонним договоренностям, говорится в письме комиссии Петру Порошенко от 26 апреля этого года.

«В этой связи хотели бы отметить, что такое решение будет противоречить положениям соглашения по специальным защитным мерам, принятого в рамках Всемирной торговой организации, а также действующих двусторонних соглашений между Украиной и государствами-членами Таможенного союза, в частности, соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Украины о свободной торговле от 24 июня 1993 года", - говорится в письме.

В нем также указывается на то, что рост импорта автомобилей на территорию Украины отсутствует, более того, в 2008-2010 годах, во время кризиса, объем поставок сократился на 70,96%. Но даже в случае роста импорта, это не может рассматриваться как «непредвиденное обстоятельство», позволяющее вводить защитные меры в соответствии с правилами ВТО.

В ЕЭК отмечают, что крупнейшие украинские производители в 2011 году по сравнению с 2010 годом нарастили производственные показатели: ЗАО "ЗАЗ" увеличил объемы производства на 33,9%, ПАО "АК Богдан Моторс" повысил выручку на 136%, а продажи ООО "Еврокар" выросли на 48%.

Хотя, если мы посмотрим на данные Госстата за І квартал этого года, то окажется, что производство легковых автомобилей в Украине в январе-марте т.г. сократилось на 18,3%, по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, - до 17,6 тыс. штук. То есть, причины для беспокойства у наших производителей все-таки есть. Следует также признать, что на долю импортных автомобилей в общем объеме автопродаж в Украине в последние годы приходилось не менее 55%, что тоже может быть истолковано в пользу лоббистов повышения импортной пошлины. Но, есть один существенный нюанс...

В поисках украинского автопрома

Как известно, Украина получила в наследство от Советского Союза четыре автомобилестроительных предприятия: Запорожский, Луцкий, Львовский и Кременчугский автозаводы. При этом только ЗАЗ специализировался на выпуске легковушек, Луцк выпускал компактный внедорожник «Волынь», во Львове производили автобусы, а в Кременчуге - грузовые автомобили. Таким образом, Украина в теории могла закрыть практически все сегменты авторынка. Но это только в теории, поскольку автопроизводство наше было абсолютно неконкурентоспособным и крайне отсталым, особенно в сегменте легковиков. С 1998 года основой модельного ряда ЗАЗа является автомобиль «Lanos», разработанный в середине 1990-х корейской корпорацией Daewoo. На сегодняшний день степень локализации производства этого автомобиля в Украине составляет 50% для модели с объемом двигателя 1,5 литра, а для двигателей объемом 1,3 и 1,4 она еще выше, поскольку эти двигатели производятся на Мелитопольском моторном заводе (МеМЗ). В словах «свыше 50% локализации производства» сосредоточено на сегодняшний день величайшее достижение украинского автопрома. Все основные узлы и детали «Lanos» разрабатывались корейцами и их партнерами, украинским специалистам принадлежит лишь заслуга в освоении производства этих деталей, на что нам потребовалось более 10 лет. Те двигатели для «Lanos», которые производятся на МеМЗе, тоже далеко не полностью отечественный продукт, хорошо, если хотя бы на 50%. Итак, что мы имеем под видом «народного» украинского автомобиля? По сути это конструкторские разработки корейских специалистов почти 20-летней давности, итальянский дизайн кузова такого же возраста, и все это собирается на украинских предприятиях наполовину из импортных деталей. Не лучше обстоят дела и с новинкой от ЗАЗ - Forza, которая является копией китайской Chery A13. Этот автомобиль собирают в Запорожье из китайско-европейских комплектующих, и степень локализации его производства приблизится к 50% далеко не в следующем году. Lanos и Forza - вот что предлагает отечественному потребителю украинский автопром. Все остальные легковушки, включая «Chevrolet Aveo», который многие считают украинским автомобилем, пересекают нашу границу в той или иной степени «недособранности». В результате мы имеем несколько предприятий, а точнее площадок, на которых происходит крупноузловая сборка машин, или как еще часто говорят прикручивание колес. Возможно, на этом фоне несколько выделяется компания «Еврокар», которая заявляла о начале производства кузовов к автомобилям Skoda, но и тут нельзя говорить о каком-то прорыве. Ну, красят поставляемые из Чехии металлические детали, ну, пусть даже двери устанавливают, но все остальное опять-таки поставляется в виде набора «сделай сам».

В Украине нет конструкторских и дизайнерских бюро, которые могли бы похвастаться собственными наработками в сфере создания легковых автомобилей. Наша мощнейшая металлургия так и не смогла освоить производство автолиста, продолжая гнать на экспорт полуфабрикаты. Так позвольте спросить, где же тот автопром, который мы собираемся защищать? Пока у нас есть лишь мелкоузловое производство на ЗАЗе и такое же производство двигателей на МеМЗ, все остальное, как говорится, от лукавого. Так вот для того и нужна пошлина, чтобы украинский автопром наконец-то стал полноценной отраслью с настолько замкнутым циклом производства, насколько это вообще возможно в условиях всеобщей глобализации, ответят лоббисты ограничения импорта. Не верим, ответит большинство. Все намного проще - авторынок снова хотят переформатировать, и совершенно не в пользу потребителя.

Петр Черных (УНИАН)