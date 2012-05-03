В марте цены промпроизводителей в еврозоне выросли на 0,5%, в ЕС-27 – на 0,6%

Брюссель. В марте 2012 года цены промышленных производителей выросли по сравнению с февралем 2012 года на 0,5% в еврозоне, и на 0,6% во всех странах - членах ЕС (ЕС-27).

Об этом УНИАН сообщили в Евростате.

В марте 2012 года по сравнению с мартом 2011 года цены производителей выросли на 3,3% в еврозоне, и на 3,8% - в ЕС-27.

В марте 2012 года по сравнению с февралем 2012 года цены в промышленности, за исключением энергетики, выросли на 0,2% в еврозоне и в ЕС-27, цены в энергетическом секторе выросли на 1,4% в зоне евро и на 1,8% - в ЕС-27. Цены полуфабрикатов выросли на 0,3% в обеих зонах, цены на товары длительного пользования не изменились в обеих зонах, на товары краткосрочного потребления – выросли на 0,2% в обеих зонах.

Цены на капитальное имущество выросли на 0,1% в зоне евро и в ЕС-27.

Самый большой рост цен промышленных производителей в марте 2012 г. по сравнению с февралем 2012 г. зарегистрирован в Греции и Великобритании (по 1,2%), Литве (1,1%) и Кипре (1,0%).

Снижение цен производителей было зарегистрировано в Швеции (-0,5%), Венгрии и Австрии (по -0,1%).

В марте 2012 г. по сравнению с мартом 2011 г. цены в промышленности, за исключением энергетики, выросли на 1,5% в зоне евро и на 1,8% в ЕС-27, цены в энергетическом секторе выросли на 8,5% в еврозоне и на 8,6% в ЕС-27, цены на полуфабрикаты выросли на 0,9% в еврозоне и на 1,2% в ЕС-27, товары краткосрочного потребления подорожали на 2,8% в еврозоне и на 3,1% в ЕС-27, товары длительного пользования подорожали на 2,3% в зоне евро и на 2,2% в ЕС-27, капитальное имущество подорожало на 1,1% в еврозоне и на 1,2% в ЕС-27.

В марте 2012 г. по сравнению с мартом 2011 г. самый большой рост цен промышленных производителей зарегистрирован в Латвии (10,0%), на Кипре (8,8%) и в Венгрии (7,4%).

Самый маленький рост цен зарегистрирован на Мальте (0,5%), в Словении (0,6%) и Австрии (1,6%). Снижение зарегистрировано только в Швеции (-0,5%).

В феврале 2012 г. по сравнению с январем 2012 г. цены промышленных производителей выросли на 0,6% в зоне евро и на 0,9% в ЕС-27.