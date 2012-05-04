"Крымский ТИТАН" будет платить за аренду Иршанского и Вольногорского ГОКов вдвое больше

"Крымский ТИТАН" будет платить за аренду Иршанского и Вольногорского горно-обогатительных комбинатов вдвое больше.

Фонд госимущества Украины и ЧАО “Крымский титан” 26 апреля с.г. подписали дополнительные соглашения к договорам о продлении сроков аренды Иршанского горно-обогатительного комбината (ИГОК, Житомирская обл.) и Вольногорского горно-металлургического комбината (ВГМК, Днепропетровская обл.) до сентября 2014 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ЧАО «Крымский ТИТАН», в соответствии с новыми дополнительными соглашениями, арендная плата для “Крымского ТИТАНА” выросла почти вдвое. Новая ставка арендной платы за пользование двумя ГОКами превысит 100 миллионов гривен в год.

«Это соглашение очень важно для «Крымского ТИТАНА», так как теперь предприятие может работать спокойно, не беспокоясь об источниках сырья», - заявил глава Наблюдательного совета ЧАО «Крымский Титан» Александр Нечаев.

Генеральный директор ЧАО «Крымский ТИТАН» Александр Шитманюк сообщил, что новое допсоглашение подписано с учетом последних изменений, внесенных правительством в постановление Кабмина №786 от 1.10.95 года, согласно которому ставка аренды повышается. По его мнению, подписание дополнительного соглашения важно не только для комбината и его сотрудников, но и для бюджета Крыма и страны.

Напомним, в 2009 году Фонд государственного имущества Украины после истечения срока действия договоров аренды двух ГОКов не пролонгировал ее на пятилетний срок, как это было предусмотрено действующими на тот момент договорами. В связи с этим ситуация перешла в судебную плоскость.

24 января 2012 года судебный спор разрешился - между ЧАО «Крымский ТИТАН» и Фондом госимущества Украины было подписано Мировое соглашение о продлении до 5 сентября 2014 года срока действия договоров аренды сырьевых комбинатов. Хозяйственный суд города Киева вынес решение, согласно которому между арендатором и арендодателем были заключены дополнительные соглашения.

24 февраля 2012 года ФГИУ объявил конкурс по отбору оценщиков необоротных активов целостных имущественных комплексов государственных предприятий «Иршанский горно-обогатительный комбинат» и «Вольногорский горно-металлургический комбинат» с целью продления сроков действия договоров аренды. На протяжении трех месяцев (с 24 января по 24 апреля 2012) была проведена полная инвентаризация объектов, аудиторская проверка и независимая оценка основных средств ГОКов, других необоротных и нематериальных активов. На основании полученных аудиторами и оценщиками данных был произведен расчет арендной платы за использование целостных имущественных комплексов комбинатов. Новые дополнительные соглашения к договорам аренды были подписаны 26 апреля 2012 года.

Справка УНИАН. «Крымский титан» — ведущий в Восточной Европе производитель диоксида титана. Иршанский ГОК и Вольногорский ГМК обеспечивают сырьем «Крымский титан».

В 2011 году «Крымский ТИТАН» увеличил выпуск двуокиси титана на 2,2% по сравнению с 2010 годом, достигнув объема 108 тысяч тонн. В апреле на предприятии был открыт новый цех по производству серной кислоты, что позволит нарастить объемы производства двуокиси титана до 120 тыс. тонн в год.

Размер арендной ставки, которую платит «Крымский Титан» за аренду ГОКов, регулируется Постановлением Кабинета Министров от 4 октября 1995 р. N 786 «О Методике расчета арендной платы за государственное имущество и пропорции ее распределения». 14 сентября 2011 вышло постановление Кабинета Министров № 961 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 10 августа 1995 года № 629 и от 4 октября 1995 года №786», согласно которому сумма арендной платы была повышена.