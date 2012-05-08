ЛАЗ поставит в Албанию 50 автобусов и 20 машин скорой помощи

Холдинговая компания «ЛАЗ» договорилась с представителями правительства и коммерческих структур Албании о поставке 50 автобусов CityLaz и 20 машин скорой помощи ЛАЗ-Renault, сообщает пресс-служба компании.

Согласно сообщению, по словам директора торгово-финансовой компании «ЛАЗ» Александра Строганова, сейчас ведутся переговоры относительно подписания соглашения на поставку продукции и решается, по какой системе будет проходить ее оплата. Один из вариантов, который рассматривают две стороны, – это реализация машин путем предоставления товарного кредита.

Кроме Албании, свою заинтересованность машинами скорой помощи «ЛАЗа» уже выразило правительство Венгрии, которое также готовится к полному обновлению парка машин медицинской помощи.

Как сообщил председатель наблюдательного совета холдинга «ЛАЗ» Игорь Чуркин, сегодня ведутся переговоры с руководством Венгрии, и в ближайшее время в Будапеште компания «ЛАЗ» проведет презентацию своей медицинской техники.

Напомним, летом 2011 года «ЛАЗ» презентовал машины скорой помощи украинско-французского производства. Производство французско-украинских специализированных машин, оборудованных медицинской техникой европейского производства, налажено на «Днепровском автобусном заводе» (г. Днепродзержинск), который входит в состав холдинга «ЛАЗ».

Справка УНИАН. Холдинговая компания «ЛАЗ» специализируется на выпуске городских, пригородных и туристических автобусов различных типов и модификаций, а также троллейбусов. Мощность предприятия составляет 3 тыс. автобусов и троллейбусов в год.

В состав холдинга входят «Львовские автобусные заводы», «Днепровский автобусный завод» (г. Днепродзержинск), «Николаевский машиностроительный завод» (г. Николаев), торговый дом «Украинские коммерческие автомобили», сервисная компания «Бус-Сервис», лизинговая компания LAZ Finance и др.