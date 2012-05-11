Крушение SSJ-100 может негативно сказаться на заказах компании-производителя — Fitch

Рейтинговое агентство Fitch Ratings ожидает, что крушение во время демонстрационного полета в Индонезии новейшего самолета Sukhoi SuperJet-100 (далее – SSJ-100) в краткосрочной перспективе негативно скажется на заказах на этот самолет, но не на рейтинге производителя, компании ЗАО «Гражданские самолеты Сухого» («ГСС», рейтинг «BB»/прогноз «Стабильный»).

Об этом УНИАН сообщили в рейтинговом агентстве.

«Причины крушения самолета под Джакартой, Индонезия, 9 мая пока неизвестны, но эта трагедия станет еще одним препятствием на пути реализации масштабных планов развития российской гражданской аэрокосмической отрасли. В последнее десятилетие государство проводит значительные инвестиции в этот сектор с целью вновь сделать Россию мировым лидером в области производства высокотехнологической продукции», - говорится в сообщении.

Отмечается, что успех регионального самолета SSJ-100 особенно важен, так как он является первым из многих новых коммерческих самолетов, которые планируется запустить на рынок. В то же время была трехлетняя задержка с началом коммерческой эксплуатации самолета, слабая первоначальная реакция рынка и небольшие операционные сложности после начала коммерческой эксплуатации в апреле 2011 г.

SSJ-100 совершал демонстрационное турне по шести странам восточной Азии, в результате которого менеджмент компании надеялся получить новые заказы на самолет. Пока размещены 170 заказов (шесть самолетов находятся в коммерческой эксплуатации), главным образом авиакомпаниями СНГ, и производственные мощности практически полностью загружены на ближайшие два года. Приток заказов в последние несколько лет был стабильным, однако количества приобретенных самолетов пока еще существенно недостаточно для достижения точки безубыточности по программе. Дальнейшие заказы за пределами СНГ крайне важны для успеха проекта.

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Как сообщал УНИАН, 9 мая в Индонезии при выполнении показательного полета разбился Sukhoi SuperJet-100. Самолет врезался в вертикальный склон горы.

«Объеденная авиационная корпорация» России реализовывает два проекта в одном классе гражданских самолетов – SSJ-100, а также совместно с Украиной – АН-148/158.

Однако после избрания Михаила Погосяна президентом ОАК, который ранее возглавлял концерн «Сухой», предпочтение было отдано в развитии проекта SSJ-100.

18 июня 2011 года в ходе Петербургского международного экономического форума президент «Объединенной авиастроительной корпорации» («ОАК») Михаил Погосян выразил мнение, что самолет Sukhoi SuperJet-100 имеет большие рыночные перспективы, чем украинско-российский Ан-148.

Комментируя это заявление, заместитель генерального конструктора ГП «Антонов» Олег Богданов отметил, что считает некорректными такие высказывания М. Погосяна.

Позже, 16 августа т.г. в ходе авиасалона «МАКС-2011» заместитель генерального конструктора ГП «Антонов» Олег Богданов заявил, что руководство «Объединенной авиастроительной корпорации» России тормозит развитие совместных проектов в области авиации – выпуск пассажирского самолета Ан-148 и транспортных Ан-124 и Ан-70.

Sukhoi SuperJet-100 — российский ближнемагистральный пассажирский самолет, разработанный компанией «Гражданские самолеты Сухого» совместно с рядом зарубежных компаний. Прямые конкуренты SuperJet-100 — самолеты Embraer серии E-Jet, Bombardier серии CRJ, ARJ21, Ан-148(Ан-158), Ту-334, Mitsubishi Regional Jet.

Ан-148 – семейство самолетов, предназначенных для пассажирских, грузопассажирских и грузовых перевозок на региональных и ближнемагистральных линиях. Разработчиком самолета является Авиационный научно-технический комплекс им. О.К. Антонова. Серийное производство модификации Ан-148-100 в России осуществляется по лицензии на ОАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» с 2009 года.