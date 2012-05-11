Суд признал банкротом Киевский завод алюминиевых строительных конструкций

Хозяйственный суд Киева постановлением от 24 апреля т.г. признал банкротом коммунальное предприятие «Киевский завод алюминиевых строительных конструкций».

Об этом говорится в сегодняшнем выпуске газеты «Голос Украины».

Суд открыл ликвидационную процедуру. Ликвидатором назначен арбитражный управляющий Евгений Лахненко.

Справка УНИАН. Коммунальное предприятие «Киевский завод алюминиевых строительных конструкций» - производитель алюминиевых профилей и строительных алюминиевых конструкций. Предприятие создано в 1979 году и расположено в Броварах.

В августе 1999 года предприятие было реорганизовано, получив статус коммунальной собственности Киевской городской администрации.

Производственная мощность завода составляет до 10 тыс. тонн алюминиевых профилей в год. Более 20% продукции завода экспортировалось в страны Европы, Америки и Азии.