«Метинвест» в первом квартале снизил выплавку стали на 8,7%

По итогам I квартала 2012 года металлургические предприятия, входящие в состав вертикально интегрированной горно-металлургической Группы компаний «Метинвест», произвели 3,296 млн тонн стали, что на 8,7% меньше, чем за январь-март 2011 года. Об этом сообщается в официальном отчете компании о результатах операционной деятельности за первый квартал 2012 года.

Согласно отчету, в 1 квартале 2012 года Группа «Метинвест» произвела 2,866 млн тонн чугуна, что на 4,8% меньше, чем за аналогичный период 2011 года. «Спад производства чугуна привел к общему снижению производства стали на 8,7%, до уровня 3,296 млн тонн в основном за счет сокращения производства на МК «Азовсталь». В тоже время, на Енакиевском металлургическом заводе прирост производства стали в течение 1 квартала 2012 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил 20,2% за счет введения в эксплуатацию новой доменной печи №3», - уточняется в отчете.

В компании также отмечают, что снижение производства стали в I квартале 2012 года по сравнению с предыдущим кварталом на 2,9% (98 тыс. тонн) вызвано общим ослаблением спроса на рынке металлопродукции.

Справка УНИАН. «Метинвест» - международная вертикально-интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Производственные мощности предприятий «Метинвеста» позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии.

Основными акционерами Группы «Метинвест» являются Группа СКМ (71,25%) и группа компаний СМАРТ (23,75%).

ООО «Метинвест Холдинг» - управляющая компания Группы «Метинвест».