Group DF в течение 7 лет инвестирует в развитие основных производств более 7 млрд долл.

Group DF в течение семи лет планирует инвестировать в развитие нефтехимического, азотного и титанового производств более 7 млрд долл.

Об этом глава Совета директоров Группы компаний Group DF Дмитрий Фирташ сообщил в интервью журналу «Эксперт» (№18).

«Что касается бюджетов, то я могу дать очень грубые прикидки. У нас получается: нефтехимия — два-два с половиной миллиарда долларов, еще полтора-два миллиарда — азотная часть. В эти затраты не входит покупка новых предприятий. Я говорю только о реконструкции. В титановое направление мы планируем вложить порядка 2,4–2,7 млрд долл.», - сказал он.

Д.Фирташ добавил, что программы по каждому из направлений рассчитаны не менее чем на семь лет.

Глава Совета директоров Group DF отметил, что собственные средства группа направит на строительные работы (20-30% средств), заемные средства - на покупку европейского оборудования. В частности, группа планирует взять кредит на сумму 700-800 млн долл. у зарубежных банков.

Д. Фирташ пояснил, что лизинговая схема, по которой осуществлялось строительство производства серной кислоты на "Крымском Титане", предусматривает инвестирование 20% собственных средств.

По словам Главы Совета директоров Group DF, программа создания нефтехимического производства предусматривает расширение линейки продуктов, производимых украинскими химическими предприятиями. «Мы намерены серьезно заняться направлением нефтехимии. На семь-восемь лет программа по этому сектору потребует два-два с половиной миллиарда долларов. Мы хотим увеличить и расширить линейку продуктов: метил, пропилен, этилен, полистиролы, а также капролактам, химические волокна», – сказал Дмитрий Фирташ.

Программа по развитию азотной химии предполагает вложение полутора – двух миллиардов долларов в развитие химических предприятий. «Стратегическая задача для всего азотного направления – увеличить объемы производства продукции с более высокой добавленной стоимостью», - сказал Дмитрий Фирташ. «Мы перестанем быть, если можно так выразиться, «сырьевым придатком» зарубежных предприятий. Более глубокая переработка даст намного большую рентабельность нашему производству», - подчеркнул Глава Совета директоров Group DF. Кроме того, планируется приобретение новых предприятий в Европе. «Сейчас мы участвуем в переговорах с одной крупной европейской компанией по производству удобрений», - добавил Дмитрий Фирташ.

Инвестиции в титановое направление могут составить 2,4-2,7 млрд долларов и будут направлены, в частности, на увеличение вдвое мощности «Крымского ТИТАНА» и разработку новых титановых месторождений. «Мы хотим более эффективно использовать наши месторождения – продавать не ильменит, а иметь уже первый передел, чтобы делать шлак», – сказал Дмитрий Фирташ. Кроме того, в случае создания государственно-частного титанового холдинга Украина может значительно увеличить производство как диоксида титана, так и металлического титана. «Я надеюсь, что в титановой отрасли, в частности в металлургии, мы будем вторыми, а крайнем случае – третьими. Думаю, для нас это будет большая победа», – подчеркнул Д.Фирташ.

Справка УНИАН. Group DF – это частная международная группа компаний, активы которой сосредоточены в энергетике, химической промышленности, энергетической инфраструктуре и недвижимости. Group DF является частной международной холдинговой компанией украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа.

Group DF контролирует компании Centragas (акционер банка «Надра»), венгерскую газоторговую компанию и поставщика энергетических услуг EMFESZ, австрийскую компанию Zangas, специализирующуюся на строительстве газовой инфраструктуры, производителя минеральных удобрений, группу OSTCHEM Holding.

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