Экологи: Украина должна сократить выбросы парниковых газов и отказаться от перенесения квот

Экологи считают, что Украина должна сократить выбросы парниковых газов и отказаться от перенесения квот.

Об этом УНИАН сообщили в Национальном экологическом центре Украины.

Согласно сообщению, на международные переговоры по изменению климата, которые начались сегодня в Бонне, украинская делегация в очередной раз направилась с позицией, дающей возможность увеличивать выбросы парниковых газов вдвое, а не уменьшать их. В то же время экологи убеждены, что это в дальнейшем будет сдерживать внедрение энергосбережения и развитие возобновляемых источников энергии в Украине.

«Слабые цели стран по снижению выбросов парниковых газов в дальнейшем остаются проблемой на переговорах. Если обязательство стран сократить выбросы парниковых газов не будут расширены еще на 6 миллиардов тонн, тогда повышение температуры на Земле может достичь 3-5 градусов Цельсия, что станет катастрофой. Позиция Украины на климатических переговорах является обманчивой и опасной для планеты, поэтому необходимо изменить цель до 2020 года и остановить рост выбросов парниковых газов на уровне 54% от 1990 года», - сказал руководитель рабочей группы неправительственных общественных организаций по вопросам изменений климата Андрей Мартынюк.

При этом в сообщении отмечается, что Украина едет на переговоры с готовностью сокращения выбросов парниковых газов на 24% от уровня 1990 года (предыдущая цель - 20%). В действительности, экономическое развитие Украины за последнее десятилетие происходит без роста выбросов парниковых газов. Поэтому, вопреки заявлениям Украины о снижении загрязнения атмосферы парниковыми газами, в действительности она получает возможность их наращивать.

Экологи считают, что на переговорах Украине также целесообразно добровольно отказаться от перенесения неиспользованных квот с первого периода действия Киотского протокола на второй. По их мнению, во-первых, украинская позиция и без этого является слабой. Во-вторых, уже полученные за продажу квот на выбросы парниковых газов деньги используются спешно и неэффективно. Так, были зарегистрированы 987 проектов на 3,7 млрд грн – при этом сокращение выбросов парниковых газов от их реализации ожидается лишь на 0,069% всего количества выбросов в Украине. Кроме этого, под названием «зеленые инвестиции» в Украине пытаются реализовать иногда сомнительные проекты, например, по обновлению автопарка Министерства внутренних дел или реконструкции мусоросжигательных заводов, отмечают в НЭЦУ.

«Мы видим, что в Украине есть деньги на энергосбережение, но нет ни стимулов, ни механизма, которые позволят их эффективно использовать. Одним из таких механизмов для населения должно стать частичное возвращение средств, израсходованных на энергосбережение в жилом секторе и в зданиях бюджетной сферы. Ведь именно там сосредоточен значительный потенциал сокращений выбросов парниковых газов», – отметил эксперт Национального экологического центра Украины Андрей Железный.

Для обеспечения выполнения обязательств в Украине следует внедрить всестороннюю национальную климатоохранную политику. Такая позиция будет способствовать успеху переговоров, обеспечит сохранение важных для Украины рыночных климатоохранных механизмов и стратегически даст возможность развивать государство, заботясь об окружающей среде, считают в НЭЦУ.