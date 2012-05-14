Профсоюз металлургов и горняков намерен начать акции протеста

Отсутствие прогресса в решении государственными органами проблемы с тарифами на электроэнергию для ПАО «Запорожский завод ферросплавов» (ЗЗФ), а также критическая ситуация с землеотводом для ПАО «Орджоникидзевский горно-обогатительный комбинат» (ОГОК), вынуждает Профсоюз металлургов и горняков Украины перейти к массовым акциям протеста.

Об этом заявил председатель Центрального комитета профсоюза металлургов и горняков Украины Владимир Казаченко в ходе пресс-конференции, состоявшейся 11 мая.

По его словам, безответственная политика государственных регулирующих органов привела к тому, что в режиме работы по сокращенному графику находится значительное количество работников ЗЗФ, где уже сокращено 1 400 человек. «Полностью остановлено производство на Орджоникидзевском ГОКе. Несмотря на проведенные акции протеста, многочисленные обращения Центрального комитета профсоюза трудящихся металлургической и горнодобывающей промышленности к руководству государства, органам власти, проблемы предприятий так и не решены. Власть практически ничего не решает, ее регуляторная деятельность сведена к нулю», - сказал В.Казаченко.

При этом он отметил, что ЦК ПМГУ всегда выступал за социальный диалог с государством и собственниками предприятий. «Но социальный диалог - это дорога с двухсторонним движением. Если нас слушают, но не слышат, тогда социальный диалог переходит в жесткую позицию, а жесткая позиция и означает массовые манифестации. Профсоюз имеет право вступить в трудовой спор, а затем начать забастовку. Мы хотим провести массовую манифестацию именно в Киеве, потому что местная власть уже ничего не решает. Пока в пикетировании участвовали 50-60 работников ЗЗФ, но если придут 20 тысяч будет совсем другая реакция, я думаю, что перед выборами власть прислушается к трудящимся», - убежден глава профсоюза.

Что касается сроков проведения забастовки, то, по словам В.Казаченко, ЦК ПМГУ планирует на этой неделе провести совещание и обсудить свои дальнейшие действия в связи с ситуацией на предприятиях ферросплавной подотрасли. «На встречу будут приглашены председатели всех профкомов, территориальных комитетов Днепропетровской и Запорожской области и члены ЦК ПМГУ. Также пригласим представителей Стахановского, Никопольского и Запорожского завода ферросплавов, Марганецкого и Орджоникидзевского ГОКов. Будем собираться и будем решать, все остальные члены ПМГУ готовы поддержать акцию в защиту ферросплавной подотрасли. Сроки проведения манифестации анонсируем как положено», - сказал В.Казаченко и добавил: «У нас сегодня спрашивают - почему в споре с государством мы заняли позицию собственника, но я хочу напомнить, что ни одно предприятие не будет работать себе в убыток, тогда как наши ферросплавные предприятия сегодня фактически лишены государством возможности зарабатывать из-за слишком высоких тарифов на электроэнергию. Мы просим дать Запорожскому ферросплавному тарифы на электроэнергию по 1 классу потребления. Не может частный собственник планировать свой бизнес, когда он не знает, с какими тарифами на электроэнергию ему придется работать через месяц, особенно это критично для ферросплавной отрасли, где стоимость электроэнергии составляет более 50% в себестоимости продукции».

В свою очередь, председатель профкома ПМГУ ОГОКа Евгений Запускалов отметил, что местные органы власти не в состоянии решить вопрос с землеотводом для предприятия. «В связи с тем, что земли, которые, согласно законодательству. находятся в рамках горного отвода, были незаконно распаеваны между местными жителями более 10 лет назад, предприятие просто не может продолжать добычу руды», - сказал Е.Запускалов.

Как сообщил УНИАН источник на ПАО «Стахановский завод ферросплавов», это предприятие, вслед за ЗЗФ, также может быть, без достаточных экономических обоснований. переведено с 1-го на 2-й класс потребления электроэнергии, что сделает работу завода нерентабельной.

Справка УНИАН. ПАО «Запорожский завод ферросплавов» – один из крупнейших в Европе производителей ферросплавов. Единственный в СНГ комбинат, выплавляющий широкий сортамент марганцевых и кремнистых ферросплавов, металлический марганец. Входит в Украинскую ассоциацию производителей ферросплавов. Доля внутреннего рынка в поставках ЗЗФ составляет 30-35%. Продукция экспортируется в страны СНГ, Европейского Союза, Азии и Африки.

В 2011 г. предприятие сократило относительно 2010 г. объемы производства ферросплавов на 29,25% - до 300,127 тыс. тонн.

Запорожский завод ферросплавов на протяжении многих лет относился к 1-му классу потребителей электроэнергии. Однако с 1 января 2011 г. завод был переведен на 2-й класс энергопотребления, согласно которому тариф на электроэнергию для ЗЗФ возрос на 35% - до 83 коп. за 1 кВт (без НДС). Кроме этого, с 1 января 2011 года НАК «Энергетическая компания Украины» разорвала с ЗЗФ договор аренды электроподстанции «Ф-2», расположенной на территории завода, в результате чего ЗЗФ был лишен возможности получения хотя бы части необходимой для производственных целей электроэнергии по 1-му классу потребления. Представители трудового коллектива ЗЗФ добивались передачи подстанции «Ф-2» предприятию, в том числе путем пикетирования Министерства энергетики и угольной промышленности и направления письма Президенту Украины Виктору Януковичу с просьбой помочь с решением вопроса о передаче заводу подстанции.

С 1 марта 2012 года НКРЭ повысила розничные тарифы на электроэнергию для потребителей энергоснабжающих компаний. В частности, тариф для потребителей первого класса напряжения возрос на 4,02% - до 72,62 коп. за кВт/ч (без НДС), для потребителей второго класса - на 3,8% - до 93,02 коп. за кВт/ч (без НДС).

ПАО «Орджоникидзевский горно-обогатительный комбинат» (Днепропетровская обл.) является крупнейшим горно-обогатительным комбинатом Украины, который добывает марганцевую руду.