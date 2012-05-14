Россия не откажется от антидемпинговых мер в рамках ЗСТ СНГ в отношении Украины

Москва. Россия не может отказаться от антидемпинговых мер в рамках зоны свободной торговли СНГ в отношении Украины.

Об этом председатель комитета Государственной Думы России по делам СНГ и связям с соотечественниками Леонид Слуцкий сказал корреспонденту УНИАН в Москве.

«Если говорить о зоне свободной торговли, то в марте планировалась синхронная ратификация в Госдуме и Верховной Раде, но до сих пор это досье (законопроект) не передано в ВР. Почему? Не устраивают антидемпинговые меры, а мы без них не можем», - сказал Л.Слуцкий.

«Представьте себе, что завтра Украина подпишет такую зону свободной торговли с Европейским Союзом, и тогда железные контейнеры, свинина, говядина не самого лучшего качества украинского производства хлынут на наш рынок. Мы обязаны здесь иметь возможность введения санкций», - добавил он.

По словам Л.Слуцкого, когда речь идет о России и Украине, это одна ситуация, но когда речь идет о том, что таких зон свободной торговли будет несколько, это другой вопрос.

По его словам, товары, которые производятся в Украине и Евросоюзе, несколько разного качества, и на «этот случай мы страхуемся чисто теоретически».

Л.Слуцкий отметил, что если посмотреть на опыт Азиатско-Тихоокеанского региона, где де-факто создана самая большая на планете зона свободной торговли, там везде предусмотрена возможность введения антидемпинговых мер, которые еще не применялись.

«Я понимаю все эмоции и Банковой, и Кабмина, но думаю, мы придем к общему знаменателю. Ведь, мягко выражаясь, это не самый центральный пункт договора о зоне свободной торговли. Надеюсь, что это досье в ближайшее время будет передано в ВР и ратифицировано. ЗСТ в равной степени нужна Украине и России», - сказал Л.Слуцкий.

Справка УНИАН. 18 октября 2011 года в Санкт-Петербурге премьер-министры стран СНГ подписали соглашение о создании зоны свободной торговли. Договор подписали Россия, Украина, Беларусь, Казахстан, Армения, Таджикистан, Молдова и Киргизстан. Договор не подписали Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан. Вместе с тем, было заявлено, что эти страны планируют присоединиться к нему.

Документ должен вступить в силу по истечении 30 дней с даты получения депозитарием третьего уведомления о выполнении подписавшими его сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.

Однако у Украины появились замечания к соглашению, которые заключаются в неравенстве условий, касающихся введения торговых ограничений странами Таможенного союза и другими членами СНГ.

Верховная Рада до сих пор не ратифицировала это соглашение.

2 апреля 2012 года на то время Президент России Дмитрий Медведев подписал закон о ратификации соглашения.

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