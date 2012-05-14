Янукович прогнозирует увеличение объемов добычи угля в этом году до 85 млн тонн

В этом году объем добычи угля в Украине возрастет до 85 млн тонн, заявил Президент Украины Виктор Янукович во время совещания с деловыми кругами и руководством Донецкой области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, по его словам, «фактически, мы повысили добычу угля с, приблизительно, 70 млн тонн, и в этом году выйдем на около 85 млн тонн угля».

В.Янукович напомнил, что за последние два года Украина перешла на жесткий режим экономии энергоресурсов в связи с высокой ценой на газ, которая лежит в основе формирования себестоимости национальной продукции и создает неконкурентные условия.

«Мы перешли на вполне новые технологии производства электроэнергии на целом ряде металлургических предприятий, газ начали заменять углем. Уголь - наш национальный энергоноситель, и мы должны думать, как его использовать в полной мере», - отметил он.

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